一芳事件╱蔡總統：水果茶加了政治味就不太好

2019-08-06 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



知名茶飲店一芳因發表聲明澄清香港分店反對一國兩制引發一連串爭議，蔡英文總統稍早在臉書發文表示，水果茶，還是天然的最好，甜度、冰塊都能自由選擇，但是加了政治味就不太好。