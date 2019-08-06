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一芳事件╱蔡總統：水果茶加了政治味就不太好

2019-08-06 16:26聯合報 記者林敬殷╱即時報導

知名茶飲店一芳因發表聲明澄清香港分店反對一國兩制引發一連串爭議，蔡英文總統稍早在臉書發文表示，水果茶，還是天然的最好，甜度、冰塊都能自由選擇，但是加了政治味就不太好。

蔡總統說，這段時間，我們可以看到中國的政治力量入侵到不同的非政治領域，像是我們喝的茶、旅行、戲劇節目。民主來自於民意，對於生活在台灣這個自由、民主社會裡面的人，對這種事情，我們要格外的警覺。

蔡英文總統下午針對「一芳」茶飲事件在臉書回應。照片翻攝自總統臉書。
蔡英文總統下午針對「一芳」茶飲事件在臉書回應。照片翻攝自總統臉書。
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