國民黨團批廢印花稅為選舉 政院：地方預算不會減少

2019-08-06 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌指示財政部在財政有餘裕及財政紀律的情況下，研議取消印花稅，今天上午遭國民黨立法院黨團質疑「一切是為了選舉考量」。行政院發言人Kolas Yotaka下午回應表示，廢除印花稅當然不是為了選舉，請國民黨立院黨團勿混淆視聽。

Kolas還說，一旦經立法院廢止印花稅法，各地方政府將不再向企業徵收印花稅，屆時地方政府產生的稅損缺口將由中央補足，地方政府預算不會減少，各縣市民眾所享的預算也不會減少。

蘇貞昌5月底與工商協進會舉行會談，與會代表提到印花稅與加值型營業稅重複課稅問題，建議取消印花稅，蘇貞昌指示財政部研議。國民黨團總召曾銘宗、立委費鴻泰及賴士葆今天上午舉行記者會表示，印花稅每年稅收計121億元，是地方政府一項穩定的稅收收入，廢除印花稅將造成地方政府的稅收損失，未來稅收損失將由全民埋單負擔，質疑是因為選舉要到了，蔡政府亂開政策支票。

Kolas回應表示，行政院之所以請財政部重新評估廢除印花稅，是因為企業界多次提出政府不應對企業重複課稅（例如加值型營業稅、印花稅），認為應廢除近百年歷史、不合時宜的古老稅制；為因應時代變遷，日前財政部已本於其專業，向行政院提出是否廢除印花稅的評估報告，目前正在行政院審議中。