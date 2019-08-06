台灣民眾黨創黨黨員「超素」 蔡壁如笑：真的是超素人

2019-08-06 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲陣營今天中午舉辦台灣民眾黨創黨成立大會，確認由柯文哲擔任黨主席，黨章也確認台灣民眾黨的簡稱為「民眾黨」，英文是「Taiwan People Party」，縮寫為TPP。不過外界質疑，目前登記的政黨中，還有一個政黨為「中國民眾黨」，簡稱也是「民眾黨」，兩者恐容易造成混淆，內政部有可能審核不通過。

對此，北市府顧問蔡壁如表示，內政部確實有提醒過，不過中國民眾黨好像沒有人知道，而且之前到網路上登記時，內政部審核的時候是同意的，所以就再看看吧。

對於今天出席的「創黨黨員」大多是素人，蔡壁如笑說，真的是素人，這也是可以預期的，因為這本來是政黨成立的法定程序，有些大家熟悉的人本身有政黨傾向，又或是不方便參加這種政黨活動，所以大半都是素人，今天黨員約出席有一千人左右。

蔡壁如表示，原本一開始寫了一個非常完整，很有理想性，還有前言、政黨理想的黨章，寫了好幾十頁，但內政部反映太細了，所以這幾天都在聯繫調整，想說先寫得比較簡單一點，選出黨主席、中央委員、中評委等，等內政部同意後，再來慢慢修改。

對於有議員質疑行政不中立，蔡壁如說，有問過法務局長意見，公務員沒有規定不可以當政黨發起人，今天也沒有上台發言、致詞、站台等，公務員可以參加政黨，指示不可以掛任何黨職，所以自己也沒有掛黨職。

蔡壁如也透露，昨天永齡基金會執行長劉宥彤有透過LINE聯絡，說要送花，自己就順便詢問要不要來，因此今天劉有出席，原本郭台銘之子郭守正也會出席，不過自己說「不要，太刺激了」，因此郭守正就沒出席，免得讓大家聯想太多。