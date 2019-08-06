民進黨與時力會面 卓榮泰：盼就選區衝突矛盾協調

2019-08-06 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨黨主席卓榮泰。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影 分享 facebook 民進黨主席卓榮泰今天下午將與時代力量黨主席邱顯智會面，卓榮泰在會面前透過臉書表示，一些政策優先順序或實踐方法的差異，不應該是這場關鍵戰役下黨際間合作的障礙，更不應該成為最後親中的國民黨勢力漁翁得利的機會。他誠摯期盼今天下午，雙方能就部分選區的衝突矛盾展開協調。

卓榮泰說，「就算民進黨在執政過程中未能做到你們理想中的一百分，但總也是因為民進黨的執政，我們開啟的許多改革的開端」，從年金改革、轉型正義、能源轉型、乃至婚姻平權。也更是因為民進黨的執政，重新穩定台灣在國際社會的地位，獲得包括美國在內等價值相近的盟友的肯定。

卓榮泰強調，「這些種種，在一個國民黨多數的國會恐怕都將化為泡影。」

卓榮泰在臉書一開始表示，昨夜看到時代力量邱顯智主席針對兩黨合作，表明他作為時代力量主席，願意支持蔡英文總統連任。無論邱主席是代表個人，還是整個政黨，支持此刻各組總統候選人中唯一能夠守護台灣主權與安全的蔡英文總統，除了感謝，還是感謝。

卓榮泰說，當然，他也更期許，未來兩黨的合作並不僅在於總統大選上的表態，而是在國會多數面臨國民黨的強力挑戰下，能有更多選區上的協調。今天下午，他將與邱主席針對未來大選中的合作，交換意見。希望能有好的結果，讓所有憂心台灣前途的支持者放心。

針對邱顯智在臉書提到的幾項政策，希望民進黨能夠承諾，來確保彼此價值立場一致。卓榮泰表示，作為執政黨，過去一段時間，民進黨所面對的是從府、院、黨乃至黨團各個委員，以及民間多元和複雜的政治意見如何收攏，有效的整合，並落實到政策執行。這是執政過程中，不足為外人道的千頭萬緒，但也確實是執政過程中，要把政策作實的真實情境。

卓榮泰說，他相信，這點時代力量的朋友一定能夠理解和體會，畢竟時代力量與民進黨都不是一言堂，也絕非任何一個人的政治意見就能夠主導全局。

卓榮泰表示，從今年初開始，民進黨針對各種政策議題，都與許多民間團體搭建起平台，透過黨的平台，連結民間和府院黨團，讓民間的意見有機會能夠進入政策審議過程裡，例如婚姻平權法案正是在這樣的過程裡完成。

卓榮泰指出，政黨間的合作，甚至是政黨與民間團體的合作，必然都是在差異中尋求共同點。「邱主席在意的部分議題，強調的似乎是黨與黨之間的不同。但事實上，我們也有許多相同的地方。從守護台灣主權與安全的立場，到能源轉型，甚至是婚姻平權，其實我們還有很多相同的理念。」對於一些政策優先順序或實踐方法的差異，不應該是這場關鍵戰役下黨際間合作的障礙，更不應該成為最後親中的國民黨勢力漁翁得利的機會。

卓榮泰說，他相信邱顯智一定明白，「就算民進黨在執政過程中未能做到你們理想中的一百分，但總也是因為民進黨的執政，我們開啟的許多改革的開端」，從年金改革、轉型正義、能轉轉型、乃至婚姻平權。也更是因為民進黨的執政，重新穩定台灣在國際社會的地位，獲得包括美國在內等價值相近的盟友的肯定。

「這些種種，在一個國民黨多數的國會恐怕都將化為泡影。」卓榮泰說，民進黨是願意與社會各界合作，團結守護台灣的政黨。民進黨認知到過去政黨間競爭的齟齬，但也更肯認到此刻面對中國威脅與國民黨復辟可能導致的過去三年多改革成果的覆滅，團結才是唯一的出路。他誠摯期盼今天下午，雙方能就部分選區的衝突矛盾展開協調。