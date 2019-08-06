林昶佐指救總財產是黨產 黨產會要開公聽會釐清兩件事

2019-08-06 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



立委林昶佐。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

不當黨產委員會公布最新調查報告，指在總資產約13億的中華救助總會也是黨產。甫脫離時代力量的立委林昶佐表示，救總是1950年成立，並由國民黨中常委及幹部、黨員來擔任理監事，救總應該儘速把不義之財還給國家。同時，救總也絕對不是唯一這樣的團體，黨產會應該繼續清查，才能彰顯公義與法治。

林昶佐指出，救總主要財產來源皆為美援或政府，每次動輒百萬甚至上億元；甚至其員工轉任公職，在救總的年資還可以與任公職年資併計，完完全全就是一個標準的國庫通黨庫機構。

據黨產會調查報告，救總是在前總統蔣中正指示下成立，相關工作及存款動用計畫須向國民黨中央報告，且歷任理事長均是國民黨重要人物；黨產會將在13日召開聽證會，爭點為「救總是否為國民黨實質控制其人事、財務或業務經營的組織」、「是否非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制」。

報告指出，救總原名「中國大陸災胞救濟總會」，後改名為「中國災胞救助總會」、「中華救助總會」，目前業務以大陸配偶、弱勢族群關懷服務為主，並協助國內外重大災害募捐、援助為主，從39年的駐會常務理事至78年的理事長都是由谷正綱擔任。政府補助部分，救總自39年成立至106年止，政府補助救總約51億元。，