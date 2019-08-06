獨／前台南縣長蘇煥智確定組「台灣維新黨」本月24日成立

2019-08-06 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



目前正籌組新政黨的前台南縣長蘇煥智，傳出政黨名稱已確定，將取名為「台灣維新黨」。記者丘采薇／攝影 分享 facebook 正籌組新政黨的前台南縣長蘇煥智，傳出政黨名稱已確定，取名為「台灣維新黨」，將在本月24日正式組黨。蘇煥智今天中午證實，至於會不會出任黨主席，蘇以「還沒談到這」，沒有進一步回應。

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，今天在台大醫院國際會議中心舉行創黨大會，掀起政壇另波話題，蘇煥智也出席引起外界關注，蘇中午說，因柯文哲某幕僚是舊識，日來多次邀請，他是「禮貌性祝福」，刻意選在後方位子，前後待了約40多分鐘，因下午與人有約，在聽完柯談話後，就先行離去。

「確定就是『台灣維新黨』，沒錯。」地方近日傳聞蘇煥智組黨加快腳步，連名稱也有譜，將取名為「台灣維新黨」；蘇煥智在記者追問時，證實此名稱，確定本月24日下午2點在台北市福華國際文教會館（公務人力發展中心）舉行成立大會。

他說，組黨就是希望能發聲，針對當前台灣面臨的農村凋零、少子化等問題提出「改革」，所有黨名有「維新」這兩個字意。至於是否為出任黨主席，蘇煥智低調說，忙組黨最後作業，「還沒有談到這」。

蘇煥智重申，未來會幫認同理念者助選，本人不會投入選舉，會不會與柯P的「台灣民眾黨」合作，蘇煥智說，「要看議題」。