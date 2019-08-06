韓國瑜找新生代議員當競總幹部 這些人入列

2019-08-06 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



培養國民黨下一個10年接班團隊，韓國瑜總統競選團隊將借重全國新生代縣市議員。韓國瑜希望，能讓年輕人負擔具有挑戰性的工作，在總統選戰能有更多發揮的空間，也能替國民黨培養年輕新血，二方面也希望解由讓年輕人發揮，能跟青年選民有更多對話空間。

韓陣營表示，韓國瑜競選團隊正在籌組中，新生代團隊是韓與團隊的共識。未來不管是發言、競選、組織、文宣等，都將網羅去年剛選上的新生代議員為幹部。由於立委現在忙於選舉，所以會以全國新生代縣市議員為優先，希望藉由這場大選布局，讓更多年輕的縣市議員有更能夠有發揮的機會，培養國民黨下一個10年的人才。

據了解，韓陣營目前鎖定台北市議員張斯綱、新北市議員葉元之、台中市議員黃建豪，以及國民黨文傳會副主委黃子哲、鄭世維等，預計要找近百人議員幹部，組成新生代青年團隊。

不過，韓陣營也說，廣招新生代議員不代表不用老人，這裡所指的年輕人也不一定有年齡上的限制，而是泛指去年剛選上的議員，對象可能過了40歲但還是個新生代議員，同時也希望讓議員層級的民代能夠經歷大選洗鍊，有更多機會表現。