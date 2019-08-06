柯文哲創黨 藍營議員：柯迎合郭台銘權謀算計大於理念

2019-08-06 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨今天成立，並確定由柯擔任首屆黨主席，鴻海創辦人郭台銘與立委王金平也雙雙送上暗藏密碼的花籃祝賀；對此，國民黨籍北市議員李明賢分析，柯近來透過民調、話語拱郭，為的是引郭合作取得郭的經濟、知識型支持者及郭的財力支援，若成功對藍營影響甚鉅；但相信郭對柯的陽謀看得很清楚，不會輕易上當。

李明賢表示，柯日前拋出郭台銘最適合當總統、郭柯合民調最高等訊息，顯然是擺出嫁妝迎郭，誘郭深入，也讓台民政黨成立一事看起來很權謀算計，缺乏中心思想理念；柯若有氣勢組黨、批評民進黨也如此兇猛，為何不自己出來挑戰民進黨，反而要迎合郭台銘？

李明賢說，其實柯只是想裂解國民黨來對抗民進黨，柯的司馬之心昭然若揭，國民黨也會努力爭取郭留在黨內、推動郭想做的政策；今天成立大會，郭與王的花籃應只是禮貌致意，若確定合作、力挺，郭、王應會親自出席，但事實上並沒有。

李說，柯迎合郭若成功，除能增加經濟藍、知識藍的選票，也能獲得郭的財力支援，因中間選民流失，不論在總統或立委選舉都將重創國民黨，而柯衝刺政黨票不分區立委也會更順利，有可能攻下10%席次。

李表示，但如此空架子的政黨，就像在吸金誘騙，柯找郭合，恐怕權謀大於理念，因此久了也可能出現「細胞壞死」等不合的情況；不過，郭沒出席創黨大會，至今也沒正式表態願意與柯合作，就是因為郭早發現台民黨紙上公司、買空賣空的屬性，且合作後，不分區主導權將是黨主席柯文哲的，而郭就算當上總統也可能變傀儡。