「台灣民眾黨」黨章曝光 兩岸採取務實路線

2019-08-06 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，柯文哲以63票，確定擔任台灣民眾黨首屆黨主席。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，今天中午在台大醫院國際會議中心舉辦創黨大會，吸引上千人支持者入黨，柯文哲中午進場時，全場高喊「台灣的選擇、柯文哲」，「最好的選擇，柯文哲」、「最好選擇、柯文哲」、「柯Ｐ、柯Ｐ、柯Ｐ加油」等口號，迎接柯文哲入場，現場氣氛熱烈。

創黨成立大會由柯文哲的子弟兵陳思宇、柯粉俱樂部發言人林珍羽兩人擔任主持人。陳思宇表示，台灣民眾黨的出現就是以台灣為民，民眾為本，要靠著大家跟著我們一路向前，一個人走很快，一群人可以走得很遠，呼籲民眾一起改變台灣，一起見證台灣的改變，也呼籲支持者一個人拉十個人，號召更多民眾加入台灣民眾黨。

陳思宇表示，今天中午召開創黨成立大會，應到黨員111人，實到72人，並確認台灣民眾黨，簡稱民眾黨，英文縮寫為「TPP」，屬於柔性政黨，事務所將為在台北市，只要年滿16歲，具備台灣國籍，就可以申請，允許雙重國籍，不收黨費。

至於外界最關心的黨章部分，林珍宇表示，民眾黨的宗旨為台灣的整體利益及民眾的最大福祉，並確認民主自由多元開放法治人權，關懷弱勢，永續經營的台灣價值得以具體實現。

台灣民眾黨主張政府應秉持「民意、專業、價值」等三項施政準則，落實開放政府、全民參與，和公開透明的運行方式，並以清廉、勤政、愛民為從政守則服務國家社會。

台灣民眾黨遵守國家現有憲政體制，內政上強化國家治理以興利除弊，對外關係上則是採取務實路線，以爭取台灣最大的生存空間，確保主體性。

黨主席確定由柯文哲擔任，中評委總計5人，分別是蔡易倫、賴正龍、楊行昌、賴俊銘、賴祥蔚；中央委員則4人，分別是南台灣觀光產業聯盟總召林富男、張益贍、黃胤維、周鐘麒等。

柯文哲隨後也發表短講，黨員在短講結束後高喊「台灣的選擇，柯文哲」，柯文哲則是露出不好意思的微笑，數度對著台下鞠躬揮手致謝。支持者則是送上「上醫醫國」的捲軸，強調由台灣民眾黨承擔「上醫醫國」的責任。還有雕塑家送上「蜜蜂」作品，象徵柯文哲為台灣繼續「嗡嗡嗡」。

柯文哲隨後也由黨主席身份，簽下台灣民眾黨的第一份公文，確認台灣民眾黨的政黨章程，下午將由市府顧問蔡壁如親自送到內政部。