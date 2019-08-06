有必要死死相逼嗎？王浩宇談自家農舍：那年我才16歲

2019-08-06 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



綠黨桃園市議員王浩宇。圖/取自王浩宇臉書 分享 facebook 桃園市議員王浩宇被同事詹江村在臉書踢爆家裡農舍比李佳芬家還誇張，由於王浩宇最近檢舉韓粉攤商要警察開單。詹江村表示考慮申請到王浩宇家農舍前方舉辦園遊會，王浩宇一改連日避談家裡農舍的問題，表示他到美國唸高中，家裡蓋了個新房子，他才16歲，他能懂多少？

王浩宇在臉書指出，那一年他才16歲，一個依當時法規興建的建物，後來被發現有部分是違建，因為是老舊違建，也已經依法列管。台灣的違建非常普遍，桃園就有6.5萬件。

王浩宇說，簡單來說，幾乎每個人家裡都有，陽台、車庫、雨遮、頂加，幾乎是每戶都有，這根本不是什麼特例。而政府的處理方式都是一致的，任何人都不會有特權、不該有特權，只要不要關說就好，會依序處理。而李佳芬是自己當議員任內蓋的，她的老公現在要參選中華民國總統，籃球場那間根本沒有合法申請！

王浩宇反問，15年前他是議員嗎？他的家人是公眾人物嗎？有必要這樣死死相逼，有必要比中指、威脅要潑糞，到處騷擾鄰居、附近住戶，讓警察必須整天加強巡邏嗎？政治追殺不要太誇張。

王浩宇一番說明，有網友認同他的說法，表示家都違建，又不是只有王浩宇一個，違建拆了又蓋蓋了又拆，萬一發生什麼事真的很危險。

但也有網友不同意王浩宇的說詞，指李佳芬她先生要選舉，請問關你什麼時，她們夫妻多少歲？工作了多少年了？難道會沒有能力去買自己的房子嗎?

李佳芬夫妻沒家人嗎？你當初沒在網路上分享訊息嗎？若要人不知，除非己莫為。

也有網友說，若誠如王浩宇說的，桃園就有6.5萬件，要不要王浩宇先帶頭做起，以身作則，先做到一個表率，然後相信以你的魄力來做到將違建的全部拆掉，若沒辦法做到那就很抱歉，就是你身為政治人士，人們是可以督促你的，因為民主社會，人民才是主人。