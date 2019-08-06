白色之聲暗指有「丁允恭案」 丁：已報案一定告

2019-08-06 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



台北市長柯文哲昨天受訪表示，2016年1月16日他是支持小英的，可是妳怎麼把國家搞成這樣子，妳沒有貪汙，可是妳旁邊的每個都貪汙，不是嗎？臉書專頁「白色之聲」後來提出說明，表示柯文哲說的「都」字確實稍微嚴重，這算是一個失言，不應該用「都」，應該用「有很多」，文中還列出許多案件，其中包括「丁允恭案」四個字。