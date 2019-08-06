呼應柯文哲 韓國瑜：總統不會用人 重傷台灣民主、清廉

2019-08-06 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



台北市長柯文哲批判總統蔡英文不貪汙，但身旁每一個人都貪汙。高雄市長韓國瑜今天表示，首都市長指控總統旁邊每一個人都貪汙，

這是何等的嚴重，是多麼可怕的事情，這個將來會登錄歷史記載的；一個總統不會用人，這對台灣民主政治跟清廉的政治帶來多大的傷害，蔡總統要仔細去檢討。

韓國瑜表示，柯文哲指控蔡英文總統旁邊每一個人都貪汙，這是非常嚴重的事，首都市長指控總統旁邊每一個人都貪汙，這是何等的嚴重！首都市長指控總統身邊每一個人都貪汙，這是多麼可怕的事情；蔡總統反駁柯文哲，說「抹黑別人不會讓自己更乾淨」，但是蔡總統自己要去思考，為什麼柯文哲會講這麼嚴厲的話？

他說，前一陣子，他講話是比較寬厚，說蔡總統放了一堆虎豹獅象搶公家資源、搶國營事業，今天柯文哲指責是赤裸裸的，這個將來會登錄歷史記載的；一個總統不會用人，用的人全部是貪官汙吏，這是多麼的可怕，這對台灣民主政治跟清廉帶來多大的傷害！蔡總統要仔細去檢討，如果用的官員都吃台灣人的肉，喝台灣人的血，嘴巴講要民主改革，對台灣的傷害是多麼的巨大！

韓國瑜向蔡總統喊話，蔡總統真的要靜下心，好好去檢討用的人是不是出了問題，「這些人繼續拱你選總統，是不是希望繼續吃香喝辣、貪汙舞弊？蔡英文總統真的要嚴肅思考，你治理國家的能力是不是出了問題？」