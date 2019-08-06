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李佳芬祖墳被查 小英祖墳今也被檢舉侯友宜指示勘驗

2019-08-06 11:56聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

高雄市長韓國瑜夫人李佳芬農舍爆爭議後，近日又傳李佳芬家族祖墳被檢舉違法設置在農地。反對總統蔡英文的「拔菜總部」今則至新北市政府抗議，希望新北市長侯友宜針對同樣是違建的蔡英文家族祖墳做出決斷；侯友宜表示，先前已針對墓園大小進行勘驗及裁罰，但既然有民政陳情，將請相關局處到場勘查。

臉書「拔菜總社」團員今至新北市政府陳情抗議，舉報蔡英文祖墳為大違建，「拔菜總社」表示，全民都知道蔡英文祖墳是違建，拔菜總部也抗議多次，但一直都沒有處理。如今，新北市換了新市長，而侯友宜又是警界鐵漢，應有魄力去拆除這個全國最大的祖墳違建。

對此，侯友宜表示，先前已針對墓園大小勘驗，不合法的部分也做裁罰，既然現在又有民眾陳情，將會請新北市民政局再到現場勘查。

新北市民政局局殯葬處回應，針對民眾今至市府陳情舉報蔡總統家族祖墳大違建一案，將由殯葬處長黃秀川收下舉發函，並邀請相關機關了解相關事證後，依規定辦理。

此案經市府調閱記錄顯示，蔡英文的父親蔡潔生墳墓，位於省政府民國74年函示為合法私人公墓內，於民國99年間，因有民眾舉報，經台北縣政府民政局及農業局等相關機關，依殯葬管理條例及水土保持法裁罰在案。

這次「拔菜總社」陳情內容，將由民政局邀集新北市農業局、工務局、地政局等相關機關了解相關事證後，依規定辦理。

「拔菜總部」團員今至新北市政府抗議，希望新北市長侯友宜針對同樣是違建的蔡英文家族...
「拔菜總部」團員今至新北市政府抗議，希望新北市長侯友宜針對同樣是違建的蔡英文家族祖墳做出決斷。圖／民眾提供
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「拔菜總部」團員今至新北市政府抗議，希望新北市長侯友宜針對同樣是違建的蔡英文家族...
「拔菜總部」團員今至新北市政府抗議，希望新北市長侯友宜針對同樣是違建的蔡英文家族祖墳做出決斷。圖／民眾提供
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違建蔡英文
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