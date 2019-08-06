行政院擬廢印花稅 藍委：中央「集錢」操作2020大選

2019-08-06 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌日前承諾工商協進會研議廢除《印花稅法》，國民黨立院黨團今舉行記者會指出，此舉將讓地方政府面臨總額121億元的稅收損失，黨團反對蘇貞昌不顧印花稅屬地方重要財政收入，一旦廢除，將嚴重影響基層建設推展，並批評蘇貞昌「集錢」中央的做法，一切只為了選舉考量，國民黨團下個會期將全力反對廢除《印花稅法》。

國民黨團總召曾銘宗指出，印花稅從民國23年開始實施至今，已經有85年的歷史，其間歷經民國57年及76年的2次賦稅改革，雖經各方利弊分析及檢討後，但基於稅收考量，仍予維持。曾說，印花稅雖有部分缺點，但英國、日本、香港、新加坡及中國大陸仍持續課徵，我國財政並非充裕，任何稅目的廢止，牽涉相關經濟活動及財政健全問題，應該尊重專業。

曾銘宗表示，印花稅每年稅收計121億元，是地方政府一項穩定的稅收來源，就我國財政而言，目前中央政府負債計6.4兆元，地方政府負債為9109億元，另尚有逾17兆元的潛在負債，真的沒有能力廢止任何一個稅目。他質疑，蔡政府廢除印花稅恐怕是為了選情而政策買票，加碼亂開的政策支票。

國民黨立委費鴻泰說，蘇貞昌把政治魄力建築在「有錢人笑哈哈、老百姓苦哈哈」之上。印花稅是否廢除，在歷屆立法院財政委員會多次被提出討論，財政部反對廢除的最重要理由在於，印花稅地方政府最重要的稅基，廢除後對地方稅收有極大影響，以台北市為例，一年地方稅收150億元，印花稅收45億元，絕對不是1個小數目。