柯文哲今組黨 蘇貞昌：希望每個政黨都能團結台灣

2019-08-06 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今天到花蓮視察蘇花改仁水隧道工程，對於台北巿長柯文哲今天舉辦台灣民眾黨創黨大會，他表示，樂見台灣人民有結社的自由，也希望每一個政黨都是能為台灣，團結台灣，來對抗外敵。

柯文哲昨天批評蔡英文總統指她旁邊每一個都貪汙，蘇貞昌上午受訪時表示，貪汙是嚴重的指控，如果柯巿長講誰貪汙一定嚴辦，但總統身邊有很多人過去也在柯巿長身邊，不知他是講哪一位。

他說，如果有證據一定速查速辦，如無證據，不能空話指責，這樣並不好，也影響自己給人家的觀感和可信度，不管慶富案、兆豐案，都是在國民黨執政的時代，發生在蔡總統執政前，也都已經嚴查嚴辦，不要把別人的貪汙講到蔡政府。

對於今天柯市長成立台民黨，是否會衝擊2020大選選情，蘇貞昌說，當年多少台灣人的努力衝破國民黨的黨禁，今天幾百個政黨陸續成立，樂見台灣人民有結社的自由，也希望每一個政黨都是能為台灣，團結台灣，來對抗外敵。