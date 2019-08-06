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柯文哲創黨公布3不原則 台民黨黨綱、黨章內容曝光

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柯文哲今組黨 蘇貞昌：希望每個政黨都能團結台灣

2019-08-06 10:33聯合報 記者王燕華╱即時報導

行政院長蘇貞昌今天到花蓮視察蘇花改仁水隧道工程，對於台北巿長柯文哲今天舉辦台灣民眾黨創黨大會，他表示，樂見台灣人民有結社的自由，也希望每一個政黨都是能為台灣，團結台灣，來對抗外敵。

柯文哲昨天批評蔡英文總統指她旁邊每一個都貪汙，蘇貞昌上午受訪時表示，貪汙是嚴重的指控，如果柯巿長講誰貪汙一定嚴辦，但總統身邊有很多人過去也在柯巿長身邊，不知他是講哪一位。

他說，如果有證據一定速查速辦，如無證據，不能空話指責，這樣並不好，也影響自己給人家的觀感和可信度，不管慶富案、兆豐案，都是在國民黨執政的時代，發生在蔡總統執政前，也都已經嚴查嚴辦，不要把別人的貪汙講到蔡政府。

對於今天柯市長成立台民黨，是否會衝擊2020大選選情，蘇貞昌說，當年多少台灣人的努力衝破國民黨的黨禁，今天幾百個政黨陸續成立，樂見台灣人民有結社的自由，也希望每一個政黨都是能為台灣，團結台灣，來對抗外敵。

至於蘇花改通車要提前一周，外界質疑是要拉抬總統選情，蘇貞昌說，任何的交通建設都是為了福國利民，蘇花改工程艱鉅，他今天到現場給第一線人員加油打氣，鼓勵工作人員盡快如期完工，在沒有公安的顧慮下，早一天讓人民享用獲利，如果人民得到利益、交通方便很高興，更進一步肯定、把票投給執政的政府，則是非常感謝。

行政院長蘇貞昌（中）、交通部長林佳龍（左三）今天上午視察花蓮蘇花改仁水隧道工程。...
行政院長蘇貞昌（中）、交通部長林佳龍（左三）今天上午視察花蓮蘇花改仁水隧道工程。記者王燕華／攝影
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行政院長蘇貞昌（右二）、交通部長林佳龍（左一）今天上午視察花蓮蘇花改仁水隧道工程...
行政院長蘇貞昌（右二）、交通部長林佳龍（左一）今天上午視察花蓮蘇花改仁水隧道工程。記者王燕華／攝影
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行政院長蘇貞昌（中白衣）、交通部長林佳龍今天上午視察花蓮蘇花改仁水隧道工程。記者...
行政院長蘇貞昌（中白衣）、交通部長林佳龍今天上午視察花蓮蘇花改仁水隧道工程。記者王燕華／攝影
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行政院長蘇貞昌（右二）、交通部長林佳龍（右一）今天上午視察花蓮蘇花改仁水隧道工程...
行政院長蘇貞昌（右二）、交通部長林佳龍（右一）今天上午視察花蓮蘇花改仁水隧道工程。記者王燕華／攝影
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貪汙蘇貞昌蘇花改
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