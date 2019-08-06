「郭柯合」民調勝 柯：民進黨把他當假想敵才搞成這樣

2019-08-06 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台灣民眾黨今天舉行成立大會，鴻海創辦人郭台銘送上祝賀，人未到、花先到，外界高度關注「郭柯合」下一步。記者陳柏亨/攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，今天中午將召開創黨大會，柯文哲和鴻海集團創辦人郭台銘合作聯盟的傳聞也跟著塵囂而上，「郭柯合」也讓兩人民調上升，贏過對手蔡英文、韓國瑜。

對此，柯文哲今受訪時表示，自己常常講，政治是這樣，如果找不出最好方法，那個現在這個爛方法就是最好方法。

柯文哲說，坦白講，台灣政治不是正面的循環，常常是在一堆爛蘋果裡面，找顆看起來不爛的，現在也是一樣。

柯文哲表示，一開始藍綠兩黨總統參選人出來的時候，整個台灣知識分子、產業界都焦慮得一塌糊塗。

至於是否會投身2020總統大選？柯文哲說，今天這局面何嘗不是民進黨製造的，自己從來都沒有說要選，但從2017年世大運，每天都在做這種不必要的民調，何必每次都把柯文哲當作假想敵在打，打到最後國家亂掉。

柯文哲強調，如果把台灣整體利益，特別要考慮到長期問題，把人民最大福祉當作最重要的考量，其實很多事情可以避免，台灣不應該走到今天這個地步。

所以會影響到參選意願嗎？柯文哲說，自己本來就不是很想選，尤其自己算是身體很好的人，但是假日這樣子出去，平常還要正常上班，還是很累。

不過，柯文哲也說，不希望整個台灣只剩下選舉，大家能不能靜下心來把每天該做的事情做好，自己從頭到尾都不是很想選，是民進黨一開始把柯文哲當假想敵，才搞成今天這個局面。