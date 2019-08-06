【重磅快評】救觀光剩兩招 蔡政府撒完幣後換撒免簽？

2019-08-06 09:59 聯合報 主筆室



陸客自由行8月突然全面喊卡，交通部除了立馬端出36億國旅補助方案，交通部長林佳龍又再拋出放寬東南亞免簽的構想，好增加南向客源。政委張景森明天就要召集跨部會會議，針對越南、印尼是否免簽或簽證簡化進行討論，張景森說，會在國境安全下「盡量開放」。

蔡政府上任3年多來，面對陸客不斷下滑、國旅人數萎縮，始終拿不出什麼新的招式，繞來繞去就是兩招。一手拿納稅錢狂撒補助，國旅也補，國外旅客也補助，總之就是撒錢、撒錢再撒錢。另一招就是針對東南亞國家開放免簽或以獎勵旅遊的形式簡化來台手續，一路狂開綠燈，就為了到年底好來吹噓今年國外旅客又創了新高。

開拓多元客源不是壞事，但問題是，蔡政府為了填補陸客缺口，罔顧平等互惠、國門安全急救章的作法，其實這3年來已經很明顯地對台灣社會造成衝擊。大家記憶猶新的是，去年底來台的越南旅行團爆發史上最大宗脫團紀錄，153人竟脫團了152人，這4團都是透過政府東南亞來台觀光簽證便捷措施「觀宏專案」以電子簽證來台，沒想到全團幾乎跑光光，研判都是預謀的假觀光真偷渡。當時輿論就湧現對於政府為衝刺人數罔顧品質的政策討論之聲。

其實早在越南團集體脫逃之前，在許多社會案件中早已浮現後遺症。除了屢屢查獲假觀光真賣淫案件，形成治安隱憂，檢調更多次破獲山老鼠雇用東南亞人士作為背工案件，甚至成為一條龍集團，山老鼠集團除了看中他們身強體健、習於在森林中活動的特性，更因背工間以母語溝通，增加檢調的監聽難度，製造追查的「斷點」，成為新興的犯罪類型，對國土保安形成威脅。