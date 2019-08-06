七夕好苦？蘇貞昌發「救人」文：單身租屋補助每月最高4000元

2019-08-06 10:13 聯合新聞網 綜合報導



蘇貞昌在臉書宣傳單身租屋補助，搭配七夕搞笑發文再次引起注意。圖擷自 蘇貞昌臉書 分享 facebook

明天就是七夕情人節，行政院再次搭上時事，提醒民眾趕緊準備與伴侶過節。如果沒伴沒準備也沒關係，單身的人也可領政府推動的單身租屋補助，每月最多4000元。搭上時事的政令宣傳再次引發網友討論。

行政院長蘇貞昌今日在臉書發文，宣布9月即將開放的單身租屋方案，配合即將到來的七夕情人節，蘇貞昌提醒民眾「趕緊準備過七夕，再不準備就連行政院長也救不了你。」還說分享一次救人一命，要網友發揮公德心，讓沒準備七夕的好友看這張圖。

不過若不幸太晚才看到宣傳圖，蘇貞昌表示也沒關係，「世界那麼大，你有我相挺」，單身朋友可以領取政府推動的「單身青年租屋補助」，每個月最高可領新台幣4000元，提醒單身民眾「至少要把這點放在心裡」。

搞笑的宣傳讓許多網友在底下留言，有網友留言「院長欺負單身狗咧」、還有網友說根本不缺4000塊，「可以用4000換一個女朋友嗎？」，更有網友點名院長夫人，問蘇貞昌有沒有幫夫人準備，對此蘇貞昌則回應：「佛曰，不可說，不可說」。

還有部分網友則希望，政府能健全房屋稅制而不單單只有補助，並要預防房東趁機調漲房租。有網友表示很多房東都不報稅，讓房租補貼也無法申請。政策規劃要更完善，才不會讓原本的美意「看得到卻吃不到」。