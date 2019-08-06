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軍人酒肇要丟差！鑽這漏洞 一堆人被查獲竟平安下莊

指送柯文哲禮物 台民黨混淆歷史應不允同意

2019-08-06 08:45聯合報 記者林麗玉╱即時報導

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，今天中午舉行創黨大會，國發會前副主委曾旭正上周五也在「公共政策網路參與平台」提案「政黨名稱若有影響民眾對歷史認知混淆者，應不允同意登記」，昨日進入附議階段，截止今天上午8點，已有120人附議，尚須4880個附議數，一旦附議通過成案，主管單位內政部將後續處理。曾也在臉書貼文，表示「請大家幫忙宣傳，作為送柯P今天辦組黨籌備會的禮物吧。」

柯籌組「台灣民眾黨」，黨名名稱也遭蔣渭水後代、蔣渭水基金會等團體抗議，內政部民政司長林清淇表示，「台灣民眾黨」名稱在台灣歷史發展有一定地位，是否適合用這樣的名稱，外界也不同看法，有很支持，也有覺得不應該，各界有意見，需要的話，會提出召開「政黨審議會」討論，只要對名稱有疑義會有機制處理，由委員合議制認定。

至於曾在公共政策網路參與平台提案的「政黨名稱若有影響民眾對歷史認知混淆者，應不允同意登記」，目前120人附議，附議地區，以台北市38人附議最多，其次為新北35人。有民眾附議留言，若這提案通過，「會不會又被說是政治迫害？」也有人留言，「確保抄襲歷史黨名的鬧劇不再發生。」

提案內容指出，根據《政黨法》第8條，對政黨之名稱或簡稱有一定之規範，但未慮及採用歷史著名之政黨名稱可能造成民眾對歷史之混淆，顯有漏洞。近日有政治人物擬以「台灣民眾黨」之名登記政黨，其建黨目的、精神以及代表人物之行誼都與上世紀之「台灣民眾黨」及創黨者蔣渭水先生有天壤之別。政治人物之一時操作可能造成純真民眾對歷史之誤解，實有不妥。

提案建議文化部應主動針對「台灣民眾黨」之歷史內涵及重要價值向國人說明，強調其文化資產之價值，並指出今人作法之不當；另外內政部應在接到該黨登記申請時，立即要求改正；內政部應著手研擬修法，增加修文修補此類漏洞。

提案人提出的修法利益與影響，利益是維護文化歷史資產之不被污染，並確保抄襲歷史黨名之鬧劇不再發生，政治人物學習尊重文化歷史資產。

國發會前副主委曾旭正上周五在「公共政策網路參與平台」提案「政黨名稱若有影響民眾對...
國發會前副主委曾旭正上周五在「公共政策網路參與平台」提案「政黨名稱若有影響民眾對歷史認知混淆者，應不允同意登記」。圖／擷取自曾旭正臉書
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台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，今天中午舉行創黨大會。圖／本報資料照片
台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，今天中午舉行創黨大會。圖／本報資料照片
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台灣民眾黨內政部蔣渭水
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