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時力與民進黨見面前夕 邱顯智發文：我不是看風向的人

2019-08-05 21:31聯合報 記者陳熙文╱即時報導

時代力量黨主席邱顯智。圖／本報資料照片
時代力量黨主席邱顯智。圖／本報資料照片
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據了解，民進黨主席卓榮泰已向時代力量黨主席邱顯智提出見面邀約，雙方可能於明日見面。不過邱顯智在見面前夕，今晚在臉書發文，做出三點說明，並強調他不是「看風向」的人，解釋時代力量內部的路線爭議。

邱顯智表示，最近社會各界對時代力量的政治路線有許多疑問，同時，近期他將與民進黨主席卓榮泰對談，針對政策、價值與是否有合作的可能來做討論。他希望在對談之前，再次向大家說明時代力量的立場。

首先，回答時代力量是不是支持蔡英文總統連任？邱顯智說，他的回答是：「作為黨主席，我支持蔡英文總統連任。」

邱顯智指出，事實上，在上周的決策委員會，他們就通過這項決議：「時代力量肯定蔡英文總統在捍衛主權上的努力，並支持本土政權的延續及改革，同時，黨中央也展開與理念相近的友黨就政策與議題的對談，唯有確立相同的目標，才能展開合作的實質可能，共同作戰的意義才能彰顯。並送黨代表大會決議，決定本黨2020總統候選人支持意向。」

他表示，黨的決策委員會希望支持蔡英文總統連任，並沒有疑義。作為黨主席，他也希望在黨代表大會上，說服大家支持這樣的決議。

至於時代力量的內部立場差異到底在哪裡？他表示，上周林昶佐退黨時，指出的問題包括：「黨中央還要先看民調再決定支持哪位總統候選人」、「這個討論還要交給黨代表大會，就是在拖延」。

他表示，許多人批評時代力量是一個「看風向」的政黨，但這其實是一個誤解。

他解釋，2018年，他作為竹苗黨部的主委，當黨內還陷入「挺柯」、「反柯」之爭時，他就和竹竹苗七位議員候選人，共同明確提出「反對兩岸一家親」的主張；2018年選後，他在競選決策委員時，也再次提出這個主張，並獲選為黨主席。他們在主權立場上，一路走來相當明確。

邱顯智並強調，他從來不是一個「看風向」的人。

他表示，時代力量在決策委員會中提及民調，當然不是為了「遷就」誰的粉而畏懼表態。而是必須正視一個事實：時代力量的支持者當中，還有許多人對執政黨懷有疑慮，他們希望更理解這些支持者究竟在意什麼政策、在意什麼價值。

他強調，作為一個在野黨，他們必須負責任地提出這些議程，確認民進黨將會針對這些議題落實改革，這也才有可能說服時力的支持者共同前進，擴大本土陣營的支持。

他表示，如果時代力量只是空喊挺英，而不檢視過去四年民進黨尚未落實的改革，並確認未來四年民進黨預計改革方向，那換來的結果，將不會是時代力量一呼百應、支持者群起「挺英」，而是許多支持者將可能感到失望而出走。要擴大本土陣營的力量，這樣的合作必須建立在彼此價值的釐清，以及具體的法案推進。

而這樣的價值釐清，需要如何進行？邱顯智說，今年二月他在競選黨內決策委員時，就明確提出：時代力量與民進黨在談選舉合作前，應該就基本的政策、價值進行公開對話。

對他而言，這不是時代力量內部在「鬼打牆」或「路線不明」。「選舉合作前必須先釐清價值」，既然是他當選黨主席前的主要政見，當然必須貫徹這樣的主張。近期，卓榮泰終於回應這個邀請，將與時代力量展開對談，他也將秉持這樣的立場。

而本屆立法院的最後一個會期就要結束，時代力量盤點幾項關鍵的法案，確認民進黨能在屆期結束前進行處理，這些法案包括：捍衛台灣民主，反對紅色滲透；杜絕建商炒作，落實居住正義；人民參審，拒絕關說；確保公益，保護吹哨者；保障原民權益，落實環境正義；最低工資要立法，勞工生活有保障。

邱顯智表示，民進黨是否能承諾將如期三讀，必須有所回應。

他強調，唯有釐清價值、堅守公平正義，唯有當民進黨兌現曾經做過的承諾，時代力量才可能說服支持者共同前進，這樣的合作，也才可能擴大本土派的支持，確保本土政權的延續。

（翻攝邱顯智臉書）
（翻攝邱顯智臉書）
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