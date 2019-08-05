台第十度舉辦APPU年會 蘇嘉全：被大海擁抱的國家

2019-08-05 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



台灣今年主辦「亞洲太平洋國會議員聯合會」(Asian-Pacific Parliamentarians’Union）第83屆理事會暨第49屆年會，邀請吐瓦魯、吉里巴斯、索羅門等友邦議長參與，今於圓山飯店舉行歡迎晚宴。立法院長蘇嘉全致詞時表示，台灣許多友邦相同，都是被大海擁抱的國家，所有海洋國家最大的共通點，就是人民胸襟廣闊、友善包容，並且非常重視環保與永續。

「亞太國會議員聯合會（APPU）」今起在台北舉辦為期3天的第49屆年會，會議主題為「海洋民主及永續印太」，共計有17國、81位外賓共襄盛舉，探討亞太地區共同關切議題。APPU時隔5年再度於台北舉辦年會，也是我國第10次主辦APPU年會。

今晚由蘇嘉全主持主辦國歡迎晚宴，包括友邦吐瓦魯陶希（Otinielu Tauteleimalae Tausi）、吉里巴斯萬伊（Tebuai Uaai）、索羅門歐堤（Pattenson John Oti）、馬紹爾凱迪（Kenneth A. Kedi）、諾魯布爾曼（Cyril Buraman）等5國友邦議長，以及多國代表團團長成員也皆親臨現場參與盛會。

蘇嘉全指出，今年APPU年會的主題為「海洋民主與永續印太」，對此台灣提出「海洋文化的連結與維護」、「深化民主交流」及「永續經營的政策作為」等幾項願景，並將在明天的APPU年會中，提出詳細的報告。

他也引用本土俗諺「吃果子拜樹頭」顯示台灣對於永續的重視，他向外賓解釋這句話是要告誡子孫，做人要飲水思源，也可以說，人們有甜美的果實可以享用，就是依靠大自然的滋養，自然資源永續，人類才能永續。