小林村國賠訴訟爭議 法界人士：收取裁判費是防濫訴

2019-08-05 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



八八風災造成小林部落滅村，受害家屬提國家賠償訴訟，但衍生敗訴者遭追討訴訟費爭議。

法界人士表示，一旦進入訴訟，就會衍生成本，包括不能確定是否有責的被告也要到庭，如果無限制，等於民事訴訟沒有門檻；若是敗訴，代表「請求與主張沒有理由」，要求國家替他們支付訴訟費用是否合理？況且裁判費是繳入國庫，不是法院納為己用。

民事訴訟是當事人請求司法機關確定私權的程序，繳納裁判費是起訴要件，而法律扶助法明定「無資力或因其他原因」者，可接受法律扶助。無資力的定義除中、低收入戶外，還包括重大公益、社會矚目、重大繁雜等案件，而「因其他原因」的範圍更為寬鬆。司法院表示，預防濫訴是繳納裁判費的原因之一。

司法院釋字第二225號闡明，民事訴訟是當事人「為自己的利益」而請求司法機關確認，要由當事人負擔相關的費用才稱得上公平，我國民事訴訟採有償制，若不依民事訴訟法繳納定額的裁判費，也不補正，就不具起訴要件，法院應依法裁定駁回。即便原告後來撤回訴訟，也要負因起訴而產生的費用。在225號解釋中，大法官明白指出這是為了防止濫行起訴，這是增進公共利益所必要，不牴觸憲法第15條「人民生存權、工作權及財產權」保障。

司法院官員指出，訴訟費用包括裁判費和必要的訴訟費用，像是屋損、車禍等糾紛，需要專家鑑定、測量，都需要付給鑑定報酬。法官判決時，會告知訴訟費用負擔比例，不見得勝訴的人就免負擔。

法律扶助基金會法律扶助必要費用計付辦法第9條、第10條規定，受扶助人得向分會申請支付訴訟費用，由審查委員會決定支付多寡或駁回。法扶成立15周年，包括RCA水汙染、中石化案、八八風災、台南維冠大樓倒塌等矚目案件，都有法扶會的身影。

一名法官指出，訴訟救助、訴訟費用計算的問題，民事訴訟法都有相關規定，法官的立場應該也不可能刻意刁難，至於這種類似集體訴訟是不是要像消費者保護法第52條訂上限，超過部分免繳裁判費，或許可修法討論。

重大災禍中，不是所有的告訴人都「一視同仁」。例如汐止林肯大郡在1997年8月因溫妮颱風過境，擋土牆崩落釀嚴重傷亡，許多屋宇毀壞，衍生官商勾結問題，有的人提國家賠償，但他們的房子不是在全倒、半倒區，房屋所有權人、基地所有權人所擁有的土地應有部分價值未喪失，主張土地無交易價值就不被法官採信。

另外在八八風災中，有些人以雙親或女兒在災難中死去，請求高雄市政府賠償並聲請訴訟救助，但沒獲法扶准許、也沒提出無資力支出訴訟費用的證明，高等法院高雄分院駁回聲請。