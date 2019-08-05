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退黨拉下管中閔？台大教授鄭秀玲有黨籍補不分區 葉慶元諷刺

2019-08-05 15:18聯合報 記者林文義╱即時報導

時代力量立委高潞．以用遭時代力量開鍘，外界關注不分區人選遞補情形，一度傳出不分區立委遺缺將面臨無人遞補，不過，經時力確認，台大經濟系教授鄭秀玲尚未完成退黨手續，補繳黨費後可望遞補不分區立委；律師葉慶元用管中閔及高潞．以用兩事件作設計對白諷刺，並PO文「士大夫之……，是謂……」，引起網友不小回響。

台灣大學校長遴選案備受矚目，去年12月，台大教授鄭秀玲在臉書發文致國民黨主席吳敦義，指國民黨介入教育改革、台大校長遴選，台大校內黨國勢力龐大，她宣布自己辭去時代力量黨籍，盼吳敦義大力支持政黨退出校園，不要再介入台大校長遴選。

事隔八個月，時代力量立委高潞．以用被時代力量開鍘，一度傳出不分區立委遺缺無人遞補，因為在時代力量所提的六名不分區名單中，順位依序為，高潞、徐永明、台大經濟系教授鄭秀玲、律師柯劭臻、前台中市副市長林依瑩、導演柯一正，其中鄭秀玲、柯劭臻、林依瑩都不具時代力量黨籍，又選罷法規定這席不分區遞補者應為女性，時力面臨無法遞補遺缺的情形。

不過，經時力再確認，鄭秀玲並未完成退黨手續，只要補繳黨費即可，黨主席邱顯智表示正在確定當事人意願。

對於葉慶元的照片設計對白，有網友激動指這樣也可以遞補？真是OOXX，政治介入教育，令人不齒，以前民進黨說大學校長不宜政治力介入，所以推動教授治校，由教授選出校長，後來卻因台大校長選出管中閔，就發動政治介入，造成台大一年沒校長，真是民主政治的大笑話。也有網友下註腳：世上只有當官好，台大都是這些貨色，難怪台灣一直倒退。   

律師葉慶元在臉書PO出設計對白。取自臉書
律師葉慶元在臉書PO出設計對白。取自臉書
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時代力量台大高潞
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