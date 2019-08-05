柯文哲成立台民黨 郁慕明：目標在2024總統大位

2019-08-05 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



無黨籍台北市長柯文哲成立台灣民眾黨，讓外界解讀是為明年總統大選鋪路。但過去也以組「柔性政黨」起家的新黨黨主席郁慕明接受《聯合報系》專訪時斷言，柯文哲不會選2020，柯的目標在2024總統大位。 記者周志豪／攝影 分享 facebook

無黨籍台北市長柯文哲明天將正式成立台灣民眾黨，讓外界解讀是為明年總統大選鋪路。但過去也以組「柔性政黨」起家的新黨黨主席郁慕明接受本報專訪時斷言，柯文哲不會選2020，柯的目標在2024總統大位。

但郁慕明也分析，柯文哲選在此時成立政黨，要力拚的是立委席次，但也因此，若台灣民眾黨成立後提名的立委名單不夠亮眼，無法在立院取得一定席次，柯文哲也可能一戰就實力泡沫化，撐不到下屆大選。

郁慕明表示，當前台灣的政黨政治再度重新走向重組，其中泛藍中的小藍、親民黨走向式微，泛綠中的小綠時代力量近來有崩解趨勢，認為柯文哲就是看到這樣的變局，評估中間力量可以集結，才選擇創立台灣民眾黨。

不過郁慕明認為，柯文哲組黨用意是為爭取政黨票，在這次總統與立委大選中不缺席；但這不表示柯會自己跳下來選總統，柯只要透過新組政黨輔選、提名、支持特定參選人都好，不用選也可以當母雞，組黨是為了度過市長卸任後空窗要拚2024大位。

郁慕明說，柯文哲是聰明的人，知道現在要厚植政治實力，剛連任台北市長要先做好，不會貿然再換一個公職參選。郁說，柯會以不參選總統，與國民黨總統參選人韓國瑜做強烈對比，凸顯韓參選有誠信問題，沒正當性，「韓沒有柯聰明」。

郁慕明表示，柯文哲的台民黨之所以標榜是柔性政黨，跟26年前新黨成立時一樣，就是要藉由容許雙重黨籍的方式，吸收與柯同屬綠營的民進黨黨員支持，甚至是直接接受崩解中的時代力量選票與政黨票。

郁慕明說，現在是亂世，大家對現狀不滿，柯文哲的台民黨就像當年的新黨，要號召各路英雄好漢齊聚梁山泊，希望藉此搶攻國位席次，很多人也想藉柯的勢上位；但政治講實力，若台民黨這次立委提名名單不亮眼，也是可能一戰沉淪。

至於鴻海創辦人郭台銘是否可能與柯文哲合作參選總統，郁慕明認為，柯文哲組的台民黨黨名有點刻意。就目前觀察，中間還有很多變化。郁表示，郭目前動作看來是不像要選，但若最後支持柯，屆時韓國瑜當然就危險了。