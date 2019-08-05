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泛藍整合再亮紅燈？新黨：總統、立委選舉走自己的路

2019-08-05 14:08聯合報 記者周志豪╱即時報導

無黨籍台北市長柯文哲成立台灣民眾黨，讓外界解讀是為明年總統大選鋪路。但過去也以組...
無黨籍台北市長柯文哲成立台灣民眾黨，讓外界解讀是為明年總統大選鋪路。但過去也以組「柔性政黨」起家的新黨黨主席郁慕明接受《聯合報系》專訪時斷言，柯文哲不會選2020，柯的目標在2024總統大位。 記者周志豪／攝影
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國民黨總統初選過後內部整合亮紅燈，亂局連帶也影響泛藍間合作。新黨黨主席郁慕明接受本報專訪表示，明年總統與立委選舉新黨將走自己的路，除已提名媒體人楊世光參選總統，立委也評估派人在特定選區參選。

郁慕明點名，除金門縣將提名老將、前立委吳成典回鍋續戰，台北市立委第3（松山中山）、第5（中正萬華）與第6（大安）選區，也將分別提名新黨文宣會副主委林明正、新黨發言人王炳忠與新黨新媒體群召集人蘇恆參選，其他選區也可能有人選。

郁慕明說，過去新黨民代都有傑出表現，若能重返立院，一定會帶頭提出很多切合民意的議題與立法，對不法或違反常理的一黨獨大蠻幹作風抗爭到底。

郁慕明表示，過去台灣政治長期以兩大黨為主，但兩大黨多次執政表現卻都讓人民不滿，還讓當前台灣民主不像民主，發展沒有發展，十大建設後台灣幾無建設；今年選舉會與過去狀況不太一樣，第三、中間力量可以形成，新黨會爭取機會突圍。

上屆不分區立委，新黨藉由提名藍營要角，差點得票衝過5%政黨票。郁慕明說，這次也考慮比照辦理，但因現在各政黨都還在賣弄玄虛，新黨目前也繼續物色社會形象期待高的人選，817黨慶後再確定名單。

郁慕明表示，新黨7月1日提名楊世光參選總統後，被泛藍支持者認為在搗蛋，但站在政黨立場，提名自己的候選人理所當然，且明年選舉多被聚焦總統大選，新黨也要有總統參選人才能母雞帶立委參選人小雞，判斷「明年總統選舉還有黑馬會出來」。

郁慕明說，蔡英文總統執政三年多下來，政績做的實在太差，就同屬泛藍一員而言，把蔡拉下來換人做是共同目標，若國民黨仍希望合作，新黨仍態度開放，整合機會仍隨時都在；但假如今天國民黨不是太在意，那新黨就會放手來做。

但郁慕明點名，原國新要合作提名的台北市立委第一選區（士林北投），質疑國新整合民調結果，新黨台北市議員潘懷宗與國民黨台北市議員汪志冰各在一家民調結果勝出，但最後卻提名汪，而不提名能搶食中間選票的潘，國民黨合作沒有顧大局誠意。

郁慕明表示，面對大陸這個勢大力大的鄰居，新黨長期奔波兩岸間，就是要創造年輕一代生存空間，讓大陸成為台灣人民的市場；以基於兩岸一家親的同胞情義，讓年輕人能到大陸多看、多走、念書、工作，學成回台發展所學、所長。

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