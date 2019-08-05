諷刺綠營「芒果乾」是假義和團 柯Ｐ：我心裡面OOXX

2019-08-05 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，明天將舉辦創黨大會，不過柯文哲昨先在臉書上提到，當今的台灣，除了藍綠，除了統獨，除了發大財與芒果乾，要有其他選項，並強調組黨，就是扛起改變政治文化的責任，讓藍綠過去30年搞垮台灣的事不再發生，引發各界熱議。

對此，柯文哲今受訪時表示，藍綠兩黨的總統候選人出爐後，相信企業界、知識份子都很焦慮，如果是做工的，可能比較沒有在想這件事情，但知識份子、產業界對這兩個候選人出來，還有人說「他整夜失眠」。

柯文哲也搬出數學「貝氏定理」，在前提已經出現下，藍綠兩黨候選人出線後，該怎麼辦呢，是不是應該要說服我們不要這麼焦慮，不然就是自謀出路。

柯文哲強調，自己從頭到尾都不想要選總統，因為自己是把正直誠信掛在嘴巴上的人，這種做不到一年就開始跑大選。

柯文哲說，雖然自己假日也是在跑，但還是市政考察居多，而且是學習之旅，不是總統大選的選舉佈局，直到現在為止，自己全省跑透透也不是造勢，幾萬人在喊凍蒜，都還是很低調，大家高興，開開心心的。

柯文哲說，發大財是口號，就像「我們的孩子我們一起養」一樣，長官一句口號，做到網站出來，公務員要加班多久才規劃得出來。

柯文哲隨後還冷笑表示，「芒果乾」(意指亡國感)這件事情，像是中國大陸八月一日無預警停發自由行旅客通行證，又聽說團客要減半，這就是國際情勢，你每天罵我，我幹嘛還要給你賺錢，所以他也對你下手，然後你就更不爽。

柯文哲說，自己趁著上海雙城論壇的時候也有表達，作為醫生，WHO一定要讓台灣進去，你什麼都擋，這個沒道理擋，對方雖然有聽進去，但態度還是「你每天對我不好，我幹嘛還要對你好」，兩案間需要智慧。

柯文哲強調，媽媽常常說「相罵沒有好話」，越罵就越惡劣，如果團客又再減一半，就連台北市都要想一下怎麼應付。

柯文哲說，兩岸間很複雜，這點自己從來都沒有懷疑，所以也很佩服真正深綠，可以為他的理念撐到底，但討厭利用這個，去謀政黨福利、個人福利，義和團就算了，「假義和團我心裡面才是ＯＯＸＸ」。