親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
韓國瑜競選起跑
總統大選觀測站
柯文哲組新政黨
時代力量鬧分歧
新課綱科技教學
小林村國賠生波
政治
軍事
綜合

史上肥缺！來這城市淘「金」 小小巡邏兵年薪好嚇人

親上火線 林鄭月娥：玉石俱焚做法令香港上不歸路

馬澤璉讚聲：很驕傲認識這麼卓越的女總統

2019-08-05 11:32聯合報 記者賴于榛╱即時報導

歐洲經貿辦事處處長馬澤璉將離任，蔡英文總統今頒授其「紫色大綬景星勳章」。馬澤璉受勳後指出，台灣最珍貴的資產就是人，非常高興能夠看到台灣民主機制，也非常尊重人權、法治以及民主價值，這些都讓歐盟稱台灣為理想相近的夥伴，而身為一名女性也看到另一名女性，她很驕傲認識這麼卓越的女總統。

蔡總統今府內行程滿檔，先接見友邦巴拉圭最高法院院長希梅內茲暢談司法正義，並頒贈「紫色大綬景星勳章」予馬澤璉。

蔡總統指出，台巴兩國建交剛滿62週年，兩國不論是在農業發展、提升產業競爭力、或是培育資通訊人才等方面，都有進一步的合作共識，過去3年，我方也持續組團前往巴拉圭，考察投資環境、以及針對蘭花和觀光等產業合作交換意見。

接著蔡總統表示，希梅內茲非常關心巴拉圭的投資環境議題，甚至就任大法官時便強調司法正義的重要性，也提到缺乏司法保障會導致投資及工作機會的影響，如今帶領最高法院，致力於強化機關透明度、預算合理化，以及打擊審案延宕等三大工作，相信巴拉圭司法體系將會更透明、公平、有效率，也正是台灣廠商在巴拉圭投資，希望受到司法保障所需要的協力。

馬澤璉則在受勳後指出，她在台灣已有四年，見證蔡總統就職典禮，也親眼見證團隊做了良好工作讓台灣得以繁榮，離開台灣最想念的會是台灣人民，因為台灣人民很勤奮努力也非常有創意，致力於為國家服務，是台灣人民強調之一，天性溫暖樂觀，這是非常棒的地方。

馬澤璉說，對於台灣來說最珍貴的資產就是人，非常高興能夠看到台灣民主機制，台灣非常尊重人權、法治以及民主價值，這些也讓歐盟稱台灣為理想相近的夥伴，擁有這麼棒人民、良好民主機制及對人權尊重，台灣未來光明無限，而且雙方關係會越來越好，「最後身為一名女性也看到另一名女性，我想說很驕傲認識這麼卓越的女總統。」

歐洲經貿辦事處處長馬澤璉。圖／取自歐洲經貿辦事處臉書
歐洲經貿辦事處處長馬澤璉。圖／取自歐洲經貿辦事處臉書
分享

巴拉圭人權
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

圖窮匕現 蔡英文要的是「以法制統」

2019-08-05 10:31

推同婚遭列中國一省 蔡英文：不會因錯誤註記被遺忘

2019-08-05 09:20

侯友宜與鄭文燦合體破局 原因出爐了

2019-08-05 11:37

諷刺綠營「芒果乾」是假義和團 柯Ｐ：我心裡面OOXX

2019-08-05 11:36

搬到汐止 王浩宇：支持黃國昌選立委並感受到我的溫暖

2019-08-05 11:31

郭台銘的選擇 胡幼偉：你和梁山的英雄好漢完全不同

2019-08-05 11:29

影／郭王配是否可能？王金平：現在沒設想 未來不清楚

2019-08-05 11:15

柯文哲訪新北 侯友宜：還在等柯電話

2019-08-05 11:13

蔡總統：巴拉圭司法體系 有助台商投資獲保障

2019-08-05 10:53

民進黨推小綠陳柏惟挑戰台中顔家 林佳龍輔選

2019-08-05 09:17

謝長廷否認謝維洲自殺住院 「他正努力過著常人生活」

2019-08-05 06:03

友軍搶票 黃偉哲：立委選情嚴峻

2019-08-04 23:24

雲林綠營換將？ 卓榮泰：沒那麼簡單

2019-08-04 23:14

賴清德回來了 今晚在台南看少棒中華隊奪冠

2019-08-04 21:32

蔡英文到宜蘭宛如造勢場 聽到「連任成功」笑開了

2019-08-04 21:18

聯合國同婚標示我為中國一省 紐約辦事處︰台灣不屬中國

2019-08-04 17:57

韓國瑜快閃 出席慈濟莫拉克風災10周年祈福

2019-08-04 13:16

立委選戰 民進黨3區分裂放話不斷

2019-08-04 12:59

影／8省市陸團客來台限縮雪上加霜 蔡英文：很遺憾

2019-08-04 12:40

拚整合找刺客 民進黨力保國會優勢

2019-08-04 12:16

大綠小綠對談 民進黨憂禮讓空間 時力要合作價值

2019-08-04 12:04

地方想拱「做事人」吳澤成 陳歐珀當自強

2019-08-04 11:43

綠營這三選區有分裂危機 桃園狀況難捉摸

2019-08-04 11:42

影／時機敏感？臨時取消訪渭水之丘 蔡英文：再安排

2019-08-04 11:05

U12台日爭冠 蔡總統號召為台灣隊加油

2019-08-04 10:40

大綠小綠對話 徐永明：要求NCC廢止中天執照

2019-08-04 10:08

200天政績片有亮點 蘇貞昌推這9政績繼續衝

2019-08-04 09:41

郭台銘和柯文哲怎麼合？他指關鍵在這道數學題

2019-08-03 14:45

柯文哲組黨 王丹諷：這不叫超越藍綠叫「回收」

2019-08-03 10:42

柯文哲組黨 蘇煥智：沒說清楚 比較接近「柯粉黨」

2019-08-01 14:16

影／郭台銘返台將見面談合作？柯文哲：等郭回來再說

2019-07-31 14:27

綠委怒嗆沒買免稅品 華航致歉「言語不夠精確」

2019-07-30 14:05

私菸案燒九天 華航資深員工：未來仍想為專機服務　

2019-07-30 09:09

學者：柯文哲可吸蔡英文的票 但撼動不了韓國瑜的票

2019-07-29 13:17

私菸案看台灣價值 蔡正元：蔡英文權貴吃香喝辣的價值

2019-07-28 12:56

私菸案調查無上限？費鴻泰：可能動搖民進黨統治基礎

2019-07-25 15:47

蔡清祥「挺」調查局辦國安局：無所謂辦大哥的事情

2019-07-24 16:31

韓國瑜爬樹防治登革熱：「上面洞很多，會有蚊子！」

2019-07-24 11:32

國安涉走私菸品 陳致中：是否有高層包庇應通通揪出

2019-07-23 12:12
看更多

熱門文章

郭台銘親筆信感謝 老虎軍團宣布連署挺郭選總統暫停

2019-08-04 20:21

台視主播何庭歡 接任韓國瑜競選團隊發言人

2019-08-04 13:09

私菸案風暴 國防部準備接收國安特勤「回軍」將領

2019-08-04 17:31

謝長廷否認謝維洲自殺住院 「他正努力過著常人生活」

2019-08-05 06:03

韓國瑜10萬人臉書後援會遭「翻群」 徐正文氣炸要直播

2019-08-04 17:09

郭營：郭台銘目前沒參選計畫 會有郭韓會

2019-08-04 12:57

3顆核彈 險滅了時力 但更恐怖的2股暗流來襲…

2019-08-05 08:00

郭台銘親筆信為脫黨選總統踩煞車？ 劉宥彤：沒干涉連署

2019-08-04 20:50

國賠案才勝訴就遭追裁判費 小林村民：好像秋後算帳

2019-08-05 00:13

走總統路？馬英九、蔡英文都拜會過「他」 柯文哲今也來

2019-08-04 15:14

獨／韓國瑜團隊再添一主播 白喬茵任市府新聞局機要

2019-08-05 10:41

韓國瑜批民進黨吃撈拿騙 卓榮泰回送八個字

2019-08-04 13:33

郭韓見面有譜？郭幕僚：會有郭韓會 但需要時機

2019-08-04 11:44

南投人挺「南投女婿」？郭董這2天連署數藏端倪

2019-08-04 14:58

卓榮泰批韓 孫大千反嗆：政績零分 私菸萬條執政黨

2019-08-05 08:10

林國正擔任韓國瑜競選執行長 孫大千、許淑華任副執行長

2019-08-04 16:27

柯文哲是「散戶買錯的股票」？政治人氣行情 問「它」最準

2019-08-05 09:00

看問題／黨中央整合幫解套？韓應展現準領導人格局

2019-08-04 23:50

一個退出時力一個情傷 林昶佐邀黃捷美國散心與療情傷

2019-08-04 18:22

回擊心不在高雄 韓國瑜沒排行程接連現身

2019-08-04 14:47

美裁判費200美元 律師：按比率收費很荒謬

2019-08-05 00:15

蔡英文首度到慈林秘訪林義雄2小時 府方：私人行程

2019-08-05 00:35

綠營這三選區有分裂危機 桃園狀況難捉摸

2019-08-04 11:42

郭營：郭柯王合作 相信民眾樂觀其成

2019-08-04 23:46

向吳敦義喊話 韓國瑜：盼黨主席出面整合國民黨

2019-08-04 15:26

憂郭台銘脫黨選 韓國瑜盼吳敦義出面整合

2019-08-04 23:35

影／主播何庭歡任韓國瑜團隊發言人 盼帶來溫柔特質

2019-08-04 16:12

影／被批不愛國 蔡英文反擊韓國瑜為「一個兩制」背書

2019-08-04 11:40

馮世寬確定接任退輔會 最快明天公布

2019-08-04 22:33

聯合國同婚標示我為中國一省 紐約辦事處︰台灣不屬中國

2019-08-04 17:57

韓國瑜突現身小小警察營 避談郭王配

2019-08-04 12:59

台中紅黑派系團結挺韓 藍議員：讓韓國瑜在黨內不孤獨

2019-08-04 23:26

韓國瑜快閃 出席慈濟莫拉克風災10周年祈福

2019-08-04 13:16

賴清德回來了 今晚在台南看少棒中華隊奪冠

2019-08-04 21:32

郭台銘回國會面柯文哲？ 蔡壁如：他們時常晚上會消失

2019-08-04 11:59

台灣民眾黨8月6日創黨大會 柯文哲：不邀政治人物、謝絕捐款

2019-08-04 19:08

影／8省市陸團客來台限縮雪上加霜 蔡英文：很遺憾

2019-08-04 12:40

影／「郭柯王」結盟組鐵三角？柯文哲：三角非穩定結構

2019-08-04 16:48

親柯文哲人士：郭王柯合作 可能性很高

2019-08-04 12:52

柯文哲組黨 親柯人士：郭柯王合作可能高

2019-08-04 12:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top