馬澤璉讚聲：很驕傲認識這麼卓越的女總統

2019-08-05 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



歐洲經貿辦事處處長馬澤璉將離任，蔡英文總統今頒授其「紫色大綬景星勳章」。馬澤璉受勳後指出，台灣最珍貴的資產就是人，非常高興能夠看到台灣民主機制，也非常尊重人權、法治以及民主價值，這些都讓歐盟稱台灣為理想相近的夥伴，而身為一名女性也看到另一名女性，她很驕傲認識這麼卓越的女總統。

蔡總統今府內行程滿檔，先接見友邦巴拉圭最高法院院長希梅內茲暢談司法正義，並頒贈「紫色大綬景星勳章」予馬澤璉。

蔡總統指出，台巴兩國建交剛滿62週年，兩國不論是在農業發展、提升產業競爭力、或是培育資通訊人才等方面，都有進一步的合作共識，過去3年，我方也持續組團前往巴拉圭，考察投資環境、以及針對蘭花和觀光等產業合作交換意見。

接著蔡總統表示，希梅內茲非常關心巴拉圭的投資環境議題，甚至就任大法官時便強調司法正義的重要性，也提到缺乏司法保障會導致投資及工作機會的影響，如今帶領最高法院，致力於強化機關透明度、預算合理化，以及打擊審案延宕等三大工作，相信巴拉圭司法體系將會更透明、公平、有效率，也正是台灣廠商在巴拉圭投資，希望受到司法保障所需要的協力。

馬澤璉則在受勳後指出，她在台灣已有四年，見證蔡總統就職典禮，也親眼見證團隊做了良好工作讓台灣得以繁榮，離開台灣最想念的會是台灣人民，因為台灣人民很勤奮努力也非常有創意，致力於為國家服務，是台灣人民強調之一，天性溫暖樂觀，這是非常棒的地方。