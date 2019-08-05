搬到汐止 王浩宇：支持黃國昌選立委並感受到我的溫暖

2019-08-05 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市第12選區(汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮)立委選舉，除了確定的國民黨李永萍外，現任立委的時代力量黃國昌動向不明、民進黨沈發惠退出選戰，綠黨桃園市議員王浩宇卻於昨日將臉書個人資料改為「現居汐止區」，引發熱議。

黃國昌昨日以「司法改革」為主題在新竹開講，並表示希望能有一個團隊和他站在一起，「如果你要我一個人在立法院再幹四年，我沒辦法，我累了，我真的受不了了」。而黃國昌才剛喊「受不了」，王浩宇就將臉書個人資料改為「現居汐止區」，儘管王浩宇更改更人資料，但是否真的把戶籍遷入汐止區則沒有消息證實。

根據自由時報報導，王浩宇表示，之所以會將臉書資料改成「搬到汐止區」，是希望黃國昌趕快表態，宣布參選汐止選區立委連任，王浩宇認為，可能是黃國昌覺得不夠溫暖，才遲未宣布，透過「搬到汐止區」這個舉動，王希望「無限期」支持黃國昌選立委，並感受到他的溫暖。