郭台銘的選擇 胡幼偉：你和梁山的英雄好漢完全不同

2019-08-05 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



代表國民黨角逐二○二○總統大位的高雄市長韓國瑜，面對初選對手鴻海創辦人郭台銘可能脫黨參選、可能和立法院前院長王金平及台北市長柯文哲聯盟的傳聞，公開向國民黨主席吳敦義求援喊話「迫切期待吳敦義主席能出面來主持團結和諧的國民黨」，文化大學新聞系主任胡幼偉表示，可惜他見不到郭台銘，不然，憑他的一百吋不爛之舌，有可能一語驚醒夢中人，讓郭知道，什麼是穩賺不賠的選擇。

胡幼偉提列七點，說明什麼是郭台銘穩賺不賠的選擇。

1. 跟那些人混，又不能穩贏，還要再貼上好幾億，何必呢？請問，王或柯有給你看過「跟我合作保證穩贏」企劃案嗎？連這個也不能保證，還有再談下去的必要嗎？

2. 人嘛！有了利，當然還要有名是吧？但這個名，必須是美名才行啊！總不能是臭名或罵名吧！今天你一自行參選，絕對逃不掉叛黨罵名，國民黨的榮譽黨員，最後居然成了叛離國民黨的人，這個「名」，你要嗎？

如果一位鴻海員工，拿過你給的績優員工獎金或獎狀，卻只因為你升他做副總經理而不是總經理，他就要離開鴻海，自己出去開公司搶你的訂單，你郭董能接受這種人嗎？

3. 反過來講。前兩天，老韓開出了副手條件。要懂國際經貿和高科技的，有海外關係的。這個副手，還會獲得老韓充份授權，可以大有表現。

明眼人一看，就知道這根本就是為你郭董量身訂坐的位子嘛！今天你只要說「學弟，我願意全力支持你！」那老韓能只說「謝謝學長！」嗎？

不可能的嘛！小學生都知道不可能嘛！

4. 今天你只要公開說，願意全力配合支持老韓競選總統，全台灣討厭民進黨的人，馬上感動落淚，自動買鞭炮來放，總統大選就立刻提早結束了。你呢，也立刻成為國民黨，甚至中華民國的頭號功臣，這一輩子，名利雙收，享不盡的讚嘆推崇。就算呂不韋再世，也只能對你望塵莫及了！

5. 老韓呢，說過的嘛！他當總統，每周一半時間在高雄，你在台北，手握老韓給的尚方寶劍，雖說是二把手，也跟做總統差不多了嘛！你那個脾氣跟嗓門，在台北，什麼事，交待下去，管你是特任官、政務官還是事務官，哪個人不嚇得發抖，誰敢怠慢？這個畫面，很容易想像的嘛！你在一人之下，萬人之上，要權力有權力、要業績有業績，總統還是你學弟，凡事要敬你三分，跟你商量，我只擔心你到時候鋒頭太健，壓過老韓，從不擔心你會閒著無聊，有志難伸啊！

6. 最後，講到中天。是吧？我知道你一定要講這個的嘛！

我知道事實，其實你也知道的嘛！中天跟老韓真的沒有關係，更和國台辦扯不上邊。旺中就是因爲老韓當初支持無色覺醒，又因為老韓人氣太旺，才對老韓比較支持。如此而已！

今天你要是全力配合老韓、支持老韓，中天能只支持老韓卻不支持你嗎？不可能嘛！中天的觀眾也不會答應的嘛！

玩政治，一定要懂政治公關。對中天，也不能例外！

政治人物，要運用公關策略和媒體互動，既要歡迎媒體的監督，也要取得媒體的諒解與支持，而不是把媒體戴上敵人的帽子。就算有一天你自己當了總統，也不能這樣與媒體為敵！

政治人物不能靠與媒體為敵來建構自己的權威感；而是要表現得讓媒體不得不常常稱讚你，才是政治人物的本事。否則，政治公關就不會成為一門學問與極其精緻的專業技術了。

世界上的事，能用錢買到的，不算本事；不用花錢，卻能讓媒體和人民都感動叫好，才是真本事啊！你有這個真本事嗎？

7. 說到這裡，我不禁想起孟子見梁惠王的那段往事。梁惠王想談「利益」；孟子只想講「仁義」。那當然是話不投機半句多了！我今天要是跟你談仁義，恐怕你也一樣沒興趣吧？

所以，我這篇你看不到的建言，是完全從利害關係切入，幫你找到一條名利雙收的道路！

雖然你看不到；但我畢竟還是該說的都說了。說了，我也就對得起天地良心了。

在天人交戰的關鍵時刻，你要走一條穩賺不賠的康莊大道，還是要將自己投入不可知的險境，全在你一念之間了。而你必須記住，你是有選擇的；你要為自己的選擇負責。