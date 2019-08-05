影／郭王配是否可能？王金平：現在沒設想 未來不清楚

2019-08-05 11:15 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



立法院前院長王金平在退出國民黨內總統初選後動作頻頻，今天在立法院鎮江辦公室揮毫，寫下「齊心共榮逆增上緣」的下聯「戮力同光順益下情」致贈網友。