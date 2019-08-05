推同婚遭列中國一省 蔡英文：不會因錯誤註記被遺忘

2019-08-05 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



蔡英文在IG貼文回應。圖／翻攝自蔡英文IG 分享 facebook

聯合國婦女權能署（UN Women）昨在官方臉書上呼籲婚姻平權，附上的同婚合法國家圖表，卻將我國國旗列為「中國的一省」（Province of China）。蔡英文總統昨晚則透過Instagram回應，她指出，彩虹的兩端，從不會被國界所限制。台灣在人權上的努力，更不會因為錯誤的註記而被遺忘。

網友則在底下紛紛回應，「台灣就是台灣」、「謝謝總統 一起努力未來的路還很長」、「以身為台灣人為榮」。