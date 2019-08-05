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推同婚遭列中國一省 蔡英文：不會因錯誤註記被遺忘

2019-08-05 09:20聯合報 記者賴于榛╱即時報導

蔡英文在IG貼文回應。圖／翻攝自蔡英文IG
蔡英文在IG貼文回應。圖／翻攝自蔡英文IG
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聯合國婦女權能署（UN Women）昨在官方臉書上呼籲婚姻平權，附上的同婚合法國家圖表，卻將我國國旗列為「中國的一省」（Province of China）。蔡英文總統昨晚則透過Instagram回應，她指出，彩虹的兩端，從不會被國界所限制。台灣在人權上的努力，更不會因為錯誤的註記而被遺忘。

網友則在底下紛紛回應，「台灣就是台灣」、「謝謝總統 一起努力未來的路還很長」、「以身為台灣人為榮」。

UN Women盼推廣婚姻平權，指出「所有人都有權自由選擇要在何時、與誰，進入一段伴侶關係」（All people should be able to choose freely whether to enter a partnership, when and with whom），同時附圖列舉多個已經同婚合法化的國家，卻把中華民國國旗標示為「台灣、中國的一省」，我國駐紐約台北經濟文化辦事處隨即留言提醒「台灣並非中國的一省是既存事實」（Taiwan is not a part of China and that is the reality.）我國網友也不斷洗版抗議。

聯合國婦女權能署推同婚卻將台灣列為中國的一省。圖／翻攝自UN Women臉書
聯合國婦女權能署推同婚卻將台灣列為中國的一省。圖／翻攝自UN Women臉書
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婚姻平權蔡英文
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