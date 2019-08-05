蔡英文首度到慈林秘訪林義雄2小時 府方：私人行程

2019-08-05 00:35 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



總統蔡英文今天下鄉到宜蘭，在所有公開行程結束後私下前往慈林教育基金會，拜會慈林創辦人、民進黨前主席林義雄，雙方晤談約二小時。據了解，此行程由總統府秘書長陳菊直接與林義雄敲定，也是蔡總統上任3年多來，首度到慈林基金會拜會林義雄。

蔡英文今天到宜蘭安排三個公開行程，結束員山鄉枕山地區紅心芭樂代言行程後，所有公職人員都被告知接下來屬於私人行程，「不必陪同」。據了解，原本有地方人士熱心要連絡慈林教育基金會董事長楊欽年，但也被府方告知不必連絡，更凸顯此不公開私訪的神秘與特殊。

現年79歲的林義雄被視為民進黨台獨領袖，早年歷經美麗島事件及林宅血案痛失親人，自從林辭去民進黨黨主席後，曾說要去走一條「人煙稀少的路」，其人格高度與處事堅持的態度，在黨內備受尊崇。

林義雄與陳菊不但是同鄉，在美麗島事件中陳菊是當事人，林宅血案被殺的雙胞胎女兒與林義雄的母親，跟陳菊也都有有很深厚關係。陳菊幫蔡總統安排拜會林義雄，自然無需透過他人之手。

林義雄曾主張公投法修法及廢核，2017年底民進黨完全執政下，立法院三讀通過公投法修正草案，大幅下修公投成案門檻，林義雄當時還感謝黨籍立委讓「公投法」逃出鳥籠。未料，民進黨今年5月經由立法院通過「公投法部分條文修正草案」提高公投門檻，遭外界批評為鳥龍公投，當時有人諷刺林義雄怎麼不站出來？

林義雄近年來淡出政壇，很少公開露面，對於政經局勢仍然關心；但根據親近人士透露，林義雄針對目前的民進黨執政未盡「百分百滿意」，只是他不致於口出惡言批評。