小林村國賠／裁判費藍綠立委都願幫忙 但法律問題複雜

2019-08-05 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



關於高雄市甲仙區小林村國賠案訴訟裁判費，立委黃昭順、邱志偉、邱議瑩都積極幫忙，高雄市政府也想協助，但到目前為止，仍無法突破法令限制。

黃昭順一直關心小林村民，她了解村民在國賠案裁判費上的困擾，已跟司法單位討論過，可是一時問題仍難解。她表示，最近會再和村民、中央與地方相關單位一起討論，「這個情況很複雜，可能要花多一點時間討論、研究。」

有法學背景的邱志偉表示，支持以小林村的案例，修改相關法令，「可是要修改那條法令、從那個角度切入修改，要再研議。」高雄市立委第一選區選出的立委邱議瑩也認同日後修法的方向，只是修法需要時間，她說現在重要的是先設法解決村民的困難。

高雄市政府表示，小林村勝訴村民的裁判費全部由高雄市負擔，市府已保留預算準備支付。但敗訴村民的裁判費，公部門預算不是市長口袋裡的錢，需要有合法、合理的名目方可動用。

市府法制局指出，勝訴村民經法制局協調後，同意減收利息約600萬元，但不等於勝訴村民同意以減收利息去支付敗訴者的裁判費，兩者不宜混為一談。

高市府相關人員說，敗訴居民的裁判費，市府不管是編經費幫助或幫忙勸募，恐都不符現行法令，審計單位也不太可能同意這樣的支出，只能再想看看有沒有其他可行的辦法。