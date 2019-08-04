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3年前遭無照酒駕女撞斷雙腿員警 換跑道參選立委

台中紅黑派系團結挺韓 藍議員：讓韓國瑜在黨內不孤獨

2019-08-04 23:26聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市議會國民黨團明將由紅黑派系大老張清堂、顏清標，正副議長張清照與顏莉敏帶隊到高雄拜訪市長韓國瑜，這趟「送暖之旅」別具政治意義，紅黑派展現大台中藍營團結氛圍，讓韓國瑜專心市政「韓市長不用來台中，我們去高雄就好。」

國民黨提名韓國瑜參選總統，台中市議會國民黨團決定明天到高雄訪韓國瑜，為韓加油打氣！大選在即，韓國瑜還被行政院副院長陳其邁「虧」是兼任市長，國民黨團決定組團到高雄，與韓國瑜餐敘座談， 免去韓國語沒時間還要奔波競選。

多位議員表示「韓市長太忙，他沒時間來台中，我們去！」「要讓韓國瑜在國民黨不孤獨」除國民黨團議員，另有3名無黨籍議員隨行。

台中市國民黨團是各地第一個以黨團名義挺韓國瑜，初選前，總統參選人還未定，議會國民黨團擔心韓國瑜不在初選名單內，還大張旗鼓開記者會建議國民黨中央「徵召韓國瑜」書記長張瀞分曾表示，藍營議員「吃人一口、還人一斗」在九合一選舉期間韓國瑜不辭辛勞輔選台中市國民黨議員，現在黨團也輔選回報。

國民黨議員表示，國民黨初選目前面臨團結難題，但台中市長選舉初選期間也有盧秀燕與江啟臣之爭，最後仍團結勝選，希望韓國瑜可以效法取盧秀燕的柔軟身段，不停溝通勤拜訪，不會吃虧。

這趟議員們將與韓國瑜陣營座談，多位議員表示將建議韓國瑜參選期間要養足精神應戰，約束幕僚不要失言失分，提出國政讓部分人先富起來，發揮他最擅長的庶民語言把施政論述清楚。

台中市議會國民黨團明天組團到高雄，紅黑派團結挺韓國瑜。圖/聯合報系資料照片
台中市議會國民黨團明天組團到高雄，紅黑派團結挺韓國瑜。圖/聯合報系資料照片
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