馮世寬確定接任退輔會 最快明天公布

2019-08-04 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



退輔會原任主委邱國正，因為總統府特勤私菸案，於上月廿六日轉任國安局長。上周五（二日）傳出，退輔會主委遺缺，將由國防部前部長馮世寬接任。消息傳出後，近一兩日不少友人去電詢問或恭賀，馮也都證實即將上任的消息。

據了解，馮世寬是當天中午到總統府，接受蔡英文總統召見，同意接受出掌退輔會的邀請。預期周一上班後，行政院將會公布人事消息。