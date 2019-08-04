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賴清德回來了 今晚在台南看少棒中華隊奪冠

2019-08-04 21:32聯合報 記者丘采薇╱即時報導

行政院前院長賴清德初選後沉澱一個半月，今天首次在臉書發聲，讓許多支持者相當驚喜，紛紛留言打招呼。賴清德說，他今天在台南觀看U12世界杯國際少棒錦標賽，台灣小將一路過關斬將，今晚勇奪冠軍。

賴清德說，他與世界棒球總會Riccardo Fraccari（法卡利）會長及彭誠浩副會長特別到亞太國際棒球訓練中心棒球場為所有選手加油，看到來自世界各國的教練選手與家庭們，來到台南以球會友，希望大家都能留下美好的夏日回憶與溫馨的交流體驗，也期待未來在世界的棒球舞台上繼續看到大家。

行政院前院長賴清德今晚觀看世界杯少棒賽為中華隊加油。圖／取自賴清德臉書
行政院前院長賴清德今晚觀看世界杯少棒賽為中華隊加油。圖／取自賴清德臉書
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