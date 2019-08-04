賴清德回來了 今晚在台南看少棒中華隊奪冠

2019-08-04 21:32 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



行政院前院長賴清德初選後沉澱一個半月，今天首次在臉書發聲，讓許多支持者相當驚喜，紛紛留言打招呼。賴清德說，他今天在台南觀看U12世界杯國際少棒錦標賽，台灣小將一路過關斬將，今晚勇奪冠軍。