蔡英文到宜蘭宛如造勢場 聽到「連任成功」笑開了

2019-08-04 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



總統蔡英文今天下鄉到宜蘭，支持者祝她「連任成功」，大家笑得很開心。 記者戴永華／攝影 分享 facebook 總統蔡英文今下鄉到宜蘭，參加祈福法會後轉往蜜餞觀光工廠DIY，還到紅心芭樂果園採果，支持者祝她「連任成功」，大家開心笑了；蔡英文除了大談農業政績外，更希望政府盡快規畫出農民退休制度，經由立法院審查通過實施，讓農友退休也可以領退休金。

連續舉辦第三年的宜蘭全民供佛齋僧暨孝親報恩大會今在縣立體育館進行，來自國內外高僧與民眾數千人參與，總統蔡英文由秘書長陳菊、行政院前院長游錫堃、內政部長徐國勇、農委會前主委林聰賢等人陪同，應邀在莊嚴的法壇禮佛、上香，致詞中提到除了消災祈福，更希望台灣繼續進步發展，這三年來無論是在經濟民生及國家主權上，政府都在為台灣做最大努力。

一行人隨後前往國內第一家橘之鄉蜜錢觀光工廠，開心製作蜜餞DIY，有人當場祝蔡英文「連任成功」，讓大家都笑了，顯得很開心。蔡品嘗各式蜜餞，稱讚現在的餞不必用防腐劑而且低糖，「真的不得了」，更大讚金桔乾好吃，不斷拿起一包包蜜餞放進採購籃，付現1170元，還呼籲大家多購買。

員山鄉盛產紅心芭樂，蔡英文到果園品嘗鮮果，她說，紅心的芭樂「勁好吃」，裡面果肉紅色，挑選紅心芭樂要「吃軟不吃硬」，她接著大談執政3年農業政績，宛如小型造勢場合。