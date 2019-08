聯合國同婚標示我為中國一省 紐約辦事處︰台灣不屬中國

2019-08-04 聯合報 記者陳熙文



聯合國婦女權能署(UN Women)今在官方臉書上呼籲婚姻平權,以圖列舉同婚合法的國家時,標示台灣為「中國的一省」(Province of China)。對此,外交部已指示駐紐約辦事處向聯合國表達關切及抗議,並要求更正。 我駐紐約辦事處也在臉書上留言指正,強調「台灣不是中國的一部分」是既存事實,也批評聯合國讓中國沒有推動婚姻平權就坐收好評。

據了解,聯合國婦女權能署是聯合國轄下整合促進性別平等和婦女賦權的單位,今於官方臉書上呼籲平權,「所有人都有權自由選擇要在何時、與誰,進入一段伴侶關係」(All people should be able to choose freely whether to enter a partnership, when and with whom)。貼文配圖並以多國國旗縮圖,肯定已通過同婚的國家,卻把中華民國國旗標示為「台灣、中國的一省」。