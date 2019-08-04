大綠小綠對談 民進黨憂禮讓空間 時力要合作價值

2019-08-04 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



大綠小綠合作？民進黨主席卓榮泰將與時代力量立委邱顯智本周對話，不過兩黨黨內人士對結果並不看好。民進黨人士認為，雖時力支持蔡英文不是問題，但關鍵還是在立委選舉，民進黨選情艱困，能禮讓的空間有限，若禮讓非艱困選區，時力也未必接受。另外時力則認為，卓榮泰只負責選務，立法卻是由柯建銘主導，不是卓說了算，兩黨合作要有合作價值，不是只有選區談交換。

2020總統立委選舉倒數五個月，時代力量內部路線分歧引爆林昶佐退黨，大綠小綠是否合作？等了一個多月的政策對話本周登場。時力黨內人士認為，時代力量與民進黨談合作，就要有合作的價值，而不是單純要時代力量退、或是以選區交換談。他也舉高雄鳳山、新北第一選區為例，儘管民進黨是現任立委參選，但時力該不該、要不要讓？應該更細緻討論，面對國民黨候選人，單純禮讓民進黨未必是好事，但畢竟合作還是要談，希望會有好的結果，因基層期待有合作空間。

立委徐永明也提到，時力與民進黨要談合作，經濟部最近卻蒐集時力五席立委資料，卓榮泰應先具體承諾，執政黨不要透過公部門做這種事。另外對於時力堅持的司法改革、實價登錄2.0等議題合作，也不是卓榮泰說了算，反而是邱顯智的主導性較強，但對這次的對話還是有期待，至少不會像台聯單方面支持民進黨。