親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜競選起跑
柯文哲組新政黨
時代力量鬧分歧
特勤私菸案延燒
政治
軍事
綜合

獨／防抄襲 研究生畢業前 論文先通過「比對系統」這關

郭韓見面有譜？郭幕僚：會有郭韓會 但需要時機

大綠小綠對談 民進黨憂禮讓空間 時力要合作價值

2019-08-04 12:04聯合報 記者林麗玉╱即時報導

大綠小綠合作？民進黨主席卓榮泰將與時代力量立委邱顯智本周對話，不過兩黨黨內人士對結果並不看好。民進黨人士認為，雖時力支持蔡英文不是問題，但關鍵還是在立委選舉，民進黨選情艱困，能禮讓的空間有限，若禮讓非艱困選區，時力也未必接受。另外時力則認為，卓榮泰只負責選務，立法卻是由柯建銘主導，不是卓說了算，兩黨合作要有合作價值，不是只有選區談交換。

2020總統立委選舉倒數五個月，時代力量內部路線分歧引爆林昶佐退黨，大綠小綠是否合作？等了一個多月的政策對話本周登場。時力黨內人士認為，時代力量與民進黨談合作，就要有合作的價值，而不是單純要時代力量退、或是以選區交換談。他也舉高雄鳳山、新北第一選區為例，儘管民進黨是現任立委參選，但時力該不該、要不要讓？應該更細緻討論，面對國民黨候選人，單純禮讓民進黨未必是好事，但畢竟合作還是要談，希望會有好的結果，因基層期待有合作空間。

立委徐永明也提到，時力與民進黨要談合作，經濟部最近卻蒐集時力五席立委資料，卓榮泰應先具體承諾，執政黨不要透過公部門做這種事。另外對於時力堅持的司法改革、實價登錄2.0等議題合作，也不是卓榮泰說了算，反而是邱顯智的主導性較強，但對這次的對話還是有期待，至少不會像台聯單方面支持民進黨。

對於卓邱對話談合作，民進黨內人士則不看好，黨內人士認為，邱顯智能不能代表時代力量，能不能代表黃國昌？就是大問題，例如打私菸案的黃要不要支持蔡英文？這名黨內人士說，兩黨談合作，最好方法是不要包裹談，而是依選區分區來談，甚至林昶佐退黨後，很多議員是由林帶出來的，未來怎麼和這些人合作？都需要協調。

時代力量黨主席邱顯智。圖／本報資料照片
時代力量黨主席邱顯智。圖／本報資料照片
分享
民進黨主席卓榮泰將展開泛綠整合。圖／聯合報系資料照片
民進黨主席卓榮泰將展開泛綠整合。圖／聯合報系資料照片
分享

時代力量民進黨卓榮泰2020立委選舉
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

影／8省市陸團客來台限縮雪上加霜 蔡英文：很遺憾

2019-08-04 12:40

拚整合找刺客 民進黨力保國會優勢

2019-08-04 12:16

地方想拱「做事人」吳澤成 陳歐珀當自強

2019-08-04 11:43

綠營這三選區有分裂危機 桃園狀況難捉摸

2019-08-04 11:42

影／時機敏感？臨時取消訪渭水之丘 蔡英文：再安排

2019-08-04 11:05

U12台日爭冠 蔡總統號召為台灣隊加油

2019-08-04 10:40

大綠小綠對話 徐永明：要求NCC廢止中天執照

2019-08-04 10:08

200天政績片有亮點 蘇貞昌推這9政績繼續衝

2019-08-04 09:41

新莊立委選戰 陳明義續辦水樂園 吳秉叡有中央相助

2019-08-03 23:39

雲嘉綠委傳換將 2當事人駁斥

2019-08-03 23:33

有能力推這麼多社福 蔡總統：因經濟穩定成長

2019-08-03 21:34

扁臉書強調公投立法重要迫切 反問是他或民進黨變了？

2019-08-03 20:04

影／蔡英文啟動熱氣球光雕晚會 成首個參加的現任總統

2019-08-03 19:31

台東行 總統：8月幼兒園補助減輕家長負擔

2019-08-03 18:53

小英訪渭水之丘取消 蔣渭水基金會：不想外界政治聯想

2019-08-03 18:47

台北市4年還530億元 柯文哲：把賺錢當成很重要的工作

2019-08-03 18:26

馬英九走訪達娜伊谷生態園區 陸客搶合照

2019-08-03 18:13

黨產會：蔣中正指示成立救總且須向國民黨報告

2019-08-03 17:59

影／韓桃園9宮廟參香 鄭文燦排13個密集市政行程跑攤

2019-08-03 15:22

從「李榮浩楊丞琳的尶尬」 謝金河看美中台三角關係

2019-08-03 15:11

郭台銘和柯文哲怎麼合？他指關鍵在這道數學題

2019-08-03 14:45

宜蘭原安排蔡英文明訪渭水之丘 因柯文哲組黨取消

2019-08-03 14:05

台商資金回流破5000億 蘇貞昌報喜：提前達陣

2019-08-03 13:36

孫大千酸「背骨仔」 王丹回嗆10個字

2019-08-03 11:46

柯文哲組黨 王丹諷：這不叫超越藍綠叫「回收」

2019-08-03 10:42

謝龍介預言：柯文哲將提30席立委 主攻新潮流選區

2019-08-03 10:33

孫大千批王丹：沒勇氣回大陸搞革命 卻把別人推火坑

2019-08-03 08:04

U值媒／柯P組黨，林昶佐退黨，政治意義是？

2019-08-02 18:37

柯文哲組黨 蘇煥智：沒說清楚 比較接近「柯粉黨」

2019-08-01 14:16

影／郭台銘返台將見面談合作？柯文哲：等郭回來再說

2019-07-31 14:27

綠委怒嗆沒買免稅品 華航致歉「言語不夠精確」

2019-07-30 14:05

私菸案燒九天 華航資深員工：未來仍想為專機服務　

2019-07-30 09:09

學者：柯文哲可吸蔡英文的票 但撼動不了韓國瑜的票

2019-07-29 13:17

私菸案看台灣價值 蔡正元：蔡英文權貴吃香喝辣的價值

2019-07-28 12:56

私菸案調查無上限？費鴻泰：可能動搖民進黨統治基礎

2019-07-25 15:47

蔡清祥「挺」調查局辦國安局：無所謂辦大哥的事情

2019-07-24 16:31

韓國瑜爬樹防治登革熱：「上面洞很多，會有蚊子！」

2019-07-24 11:32

國安涉走私菸品 陳致中：是否有高層包庇應通通揪出

2019-07-23 12:12

調查局追國安人員運私菸 基層質疑吳宗憲只是下單人頭

2019-07-22 21:26
看更多

熱門文章

桃園爆滿支持者追韓 廟方主委驚：20年來最熱情的一次

2019-08-03 14:10

兩岸船艦擦 那一次最大條！對方亮刀再撞我巡防艇…

2019-08-04 06:16

韓、郭、柯起手式 詭譎！郭王見面談了2個多小時

2019-08-04 00:43

韓國瑜啟動下鄉日 郭台銘密會王金平

2019-08-03 16:19

郭台銘、柯文哲昨晚見面？外傳郭台銘婉拒入黨

2019-08-03 17:17

張善政不選2020轉挺韓國瑜？ 黃士修：十月公布答案

2019-08-04 07:52

「先會王再晤柯P」郭參選路徑圖已現

2019-08-04 00:09

前立委林國正接韓國瑜選辦執總 選辦近日將進駐高雄

2019-08-03 21:48

韓粉3千人擠爆中壢興仁公園？魯明哲：3萬人也不外溢

2019-08-04 09:22

郭辦：郭台銘未會柯文哲 目前尚無規劃參選總統

2019-08-03 18:14

糗！柯粉辦「你丟我撿」力抗柯黑 響應人數僅百來人

2019-08-04 10:58

郭柯昨會面？郭台銘辦公室否認

2019-08-03 18:34

觀察站／國民黨桃園大團結 韓怎搞定王郭？

2019-08-04 01:14

韓國瑜：別問政府為你做什麼 要問你為政府投給什麼人

2019-08-03 19:12

韓國瑜：與朱合作 耐心等郭

2019-08-04 01:10

郭王會登場前一天 郭台銘、柯文哲也有「電話會！」

2019-08-03 22:37

郭、柯昨晚見面？柯文哲：現在電子時代哪需要去見面

2019-08-03 20:03

韓國瑜訪桃遇抗議 前議員揮民進黨旗嗆「韓國瑜下台」

2019-08-03 14:50

郭王組鐵三角？柯文哲：等發生再說

2019-08-03 13:17

韓國瑜穿雲箭進桃園 炮火批民進黨吃撈拿騙「可惡」

2019-08-03 22:00

韓國瑜網路聲量跌？ 林國正駁：要看和那個基準點比較

2019-08-03 23:19

李婉鈺若加入台民黨館長就反柯 柯：有趣的題目

2019-08-03 16:39

從「李榮浩楊丞琳的尶尬」 謝金河看美中台三角關係

2019-08-03 15:11

郭台銘粉絲老虎軍團前進竹市 連署挺郭選總統

2019-08-03 15:16

郭台銘和柯文哲怎麼合？他指關鍵在這道數學題

2019-08-03 14:45

柯文哲組黨是虛？ 介文汲：郭若選正好幫蔡英文一個大忙

2019-08-04 07:50

韓國瑜桃園拜廟批蔡英文：三年執政一塌糊塗

2019-08-03 13:40

影／邱顯智真情喚不回？林昶佐不讀簡訊 白眼女神轟失職

2019-08-03 18:05

新聞眼／郭柯王第三勢力結盟 勝選保證？

2019-08-04 00:30

柯P：制度讓第三黨難出頭 藍綠也無法把我邊緣化

2019-08-03 22:55

王丹諷柯文哲組黨 孫大千：王丹直接加入民進黨好了

2019-08-04 08:55

李文忠「當一天和尚撞一天鐘」 要在退輔會完成此事

2019-08-03 21:35

拚15萬連署郭董就會選？果凍連署打延長賽

2019-08-03 16:09

影／「一例一休」是什麼菜？柯文哲「短講」說笑話

2019-08-03 19:31

韓國瑜桃園行韓粉緊追 午餐新屋不公開也不放過

2019-08-03 13:07

迎韓陣仗大爆滿 宮廟20年來沒見過

2019-08-04 00:55

台商資金回流破5000億 蘇貞昌報喜：提前達陣

2019-08-03 13:36

郭王會／不信任黨中央？郭營：先向老友請教合情合理

2019-08-03 13:21

韓國瑜當總統？柯P：完全不可測，天啊！

2019-08-03 23:18

韓國瑜興仁公園見面會 主辦單位喊已破3萬人

2019-08-03 18:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top