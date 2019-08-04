地方想拱「做事人」吳澤成 陳歐珀當自強

2019-08-04 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



去年九合一大選民進黨大環境不佳，宜蘭立委陳歐珀也敗給國民黨的林姿妙，未能留下縣長位置。選後陳歐珀重新振作，在北宜直鐵等議題密切與政委吳澤成等合作，盼用爭取交通建設來加溫選情，也獲黨內提名爭取立委連任，近日卻傳出綠營地方人士對他有點意見，甚至期待吳澤成能出馬。

吳澤成表明，地方的期待對他而言是兩難的議題，仍在慎重考量中，畢竟工作上相信是沒問題，但選舉必非他拿手項目，想要過這一關要有很大決心；據了解，吳澤成擔任政委時，只要中央地方協調會報有宜蘭相關議題，吳都會做球給陳歐珀讓其受訪，但沒有料想到地方會反彈陳歐珀，在這之前吳就是專心工程會工作，沒有跑基層，也沒有做過任何民調評估的情況，這次被拱，確實很意外。

據指出，吳澤成自認自己不太適合選舉，因此仍無法做出抉擇，但地方壓力持續在，他會等情勢抵擋不了再來商量，盡快做出抉擇。

吳澤成2009年到2017年擔任宜蘭縣副縣長與代理縣長，地方人士指出，在這段期間，吳澤成在地方上做事情風格頗獲好評，代理縣長期間曾獲縣民民調肯定「政府治理」表現全台第1，甚至議會不分藍綠都在代理時期給予吳澤成肯定。