綠營這三選區有分裂危機 桃園狀況難捉摸

2020總統、立委選舉倒數五個月，不過綠營立委選戰卻出現三個分裂危機，包含宜蘭、桃園第二選區，以及屏東第一選區，都出現同黨或綠營人士挑戰提名者。尤其桃園第二選區現任立委陳賴素美，與下屆被提名人黃世傑從初選就打得相當激烈，目前是黨重點關注區。

民進黨三選區出現尷尬情境，桃園部分，初選落敗的現任立委陳賴素美依然不排除參選的可能性，也思考加入柯文哲的台灣民眾黨，只是暫無進一步的決定，而被歸為蘇系人馬的她，透露蘇尊重她的決定。

對於陳賴的動向，黃世杰則說，他對黨的協調有信心，相信黨中央都有積極處理，若是陳賴脫黨或加入其他黨，蘇院長應會幫忙勸阻，一定會以黨為重，縱使真的變成三腳督，將會持續勤跑基層，積極爭取選民支持。

屏東第一選區是由立委鍾佳濱拚連任，但提名確認後，立法院長蘇嘉全妻子洪恆珠也表態有意參選，甚至屏東地方社團、群組，傳出已轉傳附有洪恆珠形象照的屏東捷運網規畫圖。鍾佳濱說，他的確聽到基層憂心會有這樣的狀況，也有基層認為蘇嘉全院長應該要發揮政治智慧，勸退妻子不選。

宜蘭部分，前代理縣長、政委吳澤成被地方人士力拱，尋求連任的立委陳歐珀則表示自己是民進黨正式提名的參選人，未來也會持續努力。