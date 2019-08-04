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影／時機敏感？臨時取消訪渭水之丘 蔡英文：再安排

2019-08-04 11:05聯合報 記者戴永華╱即時報導

蔡英文總統今天下鄉到宜蘭，原先安排要去蔣渭水的墓地「渭水之丘」卻臨時取消，被認為是因台北巿長柯文哲日前才剛成立「台灣民眾黨」，時間過於敏感而取消。蔡英文表示，行程安排有很多考量，會再重新安排前往，以示對蔣渭水的敬意。

柯文哲日前籌組台灣民眾黨，今天蔡英文行程中原訂要前往渭水之丘，卻因「時間敏感」而臨時取消，改前往橘之鄉蜜餞觀光工廠與員山鄉紅水芭樂果園。

蔡英文今天兩度被問到臨時取消，她表示，行程安排有很多考量，也要考量便利性，會再重新安排，找適合的時間點去拜訪基金會與前往渭水之丘，讓對蔣渭水的敬意更凸顯出來。

根據幕僚表示，渭水之丘位於山上的櫻花陵園，交通距離遙遠，原本是今天上午蔡英文參加全民供佛齋憎法會，再上山前往渭水之丘，中午轉往慈林基金會用餐，但這樣的路程安排很「不順」，事前就有人建議修改。

早在柯文哲宣布組黨之前，原訂的蔡總統至渭水之丘致意行程，是宜蘭市長江聰淵在協助安排蔡總統到訪宜蘭的行程時，於7月30日主動提出邀請，希望渭水先生的家屬能夠陪同參加。江聰淵表示，可能因為孫子蔣朝根先生身兼基金會執行長，才會被連想到基金會。

蔣朝根說，蔡總統到渭水之丘致意並非基金會安排的，他們是被動收到通知，後來柯文哲宣布組黨，市公所也立刻通知他們取消行程，即使對方不取消，他們也覺得這個環節上非常不適宜，會主動提議取消。

蔣表示，基於禮貌，不管誰來致意，家屬都會前往；柯市長之前也曾到渭水之丘致意，但柯市長並未通知家屬，不然他們基於禮貌也會到場。

蔡英文總統今天到宜蘭臨時取消拜訪渭水之丘，改前往橘之鄉蜜餞觀光工廠參觀。記者戴永...
蔡英文總統今天到宜蘭臨時取消拜訪渭水之丘，改前往橘之鄉蜜餞觀光工廠參觀。記者戴永華/攝影
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蔡英文總統今天到宜蘭臨時取消拜訪渭水之丘，改前往橘之鄉蜜餞觀光工廠參觀。記者戴永...
蔡英文總統今天到宜蘭臨時取消拜訪渭水之丘，改前往橘之鄉蜜餞觀光工廠參觀。記者戴永華/攝影
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蔡英文總統今天到宜蘭臨時取消拜訪渭水之丘，改前往橘之鄉蜜餞觀光工廠參觀。記者戴永...
蔡英文總統今天到宜蘭臨時取消拜訪渭水之丘，改前往橘之鄉蜜餞觀光工廠參觀。記者戴永華/攝影
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