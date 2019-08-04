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張善政不選2020轉挺韓國瑜？ 黃士修：十月公布答案

2019-08-04 07:52聯合報 記者吳淑君╱即時報導

原本打算獨立參選2020總統的行政院前院長張善政，確定不選2020，以核養綠公投提案人黃士修之前表態支持張善政選總統，現在張善政擔任韓國瑜的國政顧問團總召，許多人好奇他會因為支持張善政而支持韓國瑜嗎？黃士修說，如果能確保十月初送件成案，他就會公布早已放在那的答案。

黃士修在臉書貼文指出，他們跟反核團體相反，從來不附庸於政黨之下，而是歡迎政黨來響應他們的主張。對於響應以核養綠理念的政治人物，他們一向表示歡迎，無論是哪個政黨哪個顏色。

他們也不是社運團體，而是一個理念集結起來的鬆散社群。遍布全國各地的六百萬選票，並不是身為領銜人的我宣布力挺某某人，這些選票就會自動投向他。

支持以核養綠的選民，其實都很精明。跟反核利益團體的政客交手了那麼多年，大家看的是你的具體貢獻，才會給予信任，以及選票。

一個被動走向非核家園的政黨，跟另一個主動走向非核家園的政黨，在他們眼中並沒有差別。如果自己閹割了對手最害怕的武器，他們也沒有理由介入戰場。

黃士修說，他當然樂意為國民黨總統候選人的能源政策辯護。但關鍵還是在於，國民黨願不願意負起重啟核四的責任，收集核四公投百萬連署，保護自己黨的總統和立委候選人。

時間不等人，他希望八月和九月，能夠看到國民黨真心要重返執政，作出相應的行動。如果能確保十月初送件成案，他就會公布早已放在那的答案。

會因為支持張善政而支持韓國瑜嗎？黃士修說，如果能確保十月初送件成案，他就會公布早...
會因為支持張善政而支持韓國瑜嗎？黃士修說，如果能確保十月初送件成案，他就會公布早已放在那的答案。圖／本報系資料照
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