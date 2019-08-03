扁臉書強調公投立法重要迫切 反問是他或民進黨變了？

2019-08-03 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前總統陳水扁今天晚間在臉書貼文表示，今（3）日是他當總統時在總統府發表「台灣中國，一邊一國」有關台灣前途政治主張的17周年，這17年來，是他變了？還是民進黨變了？他並強調，公民投票是基本人權，也是2300萬人民的基本人權，不能被剝奪和限制，他要「誠懇的呼籲和鼓舞大家，要認真思考公民投票立法的重要性和迫切性」。

挺扁的許多人士籌組新政黨，並預計本月18日成立，新政黨的名稱為「一邊一國行動黨」，陳水扁日前在臉書表示支持新政黨出現，但不是說他要組黨。

陳水扁今天臉書全文如下：

「8月3日是阿扁在總統府代表台灣人民發表「台灣中國，一邊一國」有關台灣前途的政治主張17週年紀念日。17年來，阿扁變了嗎？還是民進黨變了？

2002年-阿扁決心走台灣自己的國家路。

2003年-宣示三大公投案逼出公投立法。

2004年-舉行史上首次全國性公民投票。

2005年-首位總統上街參與反飛彈遊行。

2006年-廢除主張一中原則的國統綱領。

2007年-致函WHO,UN表達入衛會決心。

2008年-舉辦台灣名義加入聯合國公投。

阿扁總統2002年8月3日在日本舉行的29屆東京年會視訊演說的三大結論如下：

一、阿扁這幾天有講，我們必須要認真思考，要走自己的路，走我們台灣的路，走出我們台灣的前途，什麼叫「我們台灣自己的路」，很簡單，也很清楚，非常明白，我們自己台灣的路就是台灣的民主之路、台灣的自由之路、台灣的人權之路、台灣的和平之路。

二、台灣是我們的國家，我們的國家不能被欺負、被矮化、被邊緣化及地方化，台灣不是別人的一部分；不是別人的地方政府、別人的一省，台灣也不能成為第二個香港、澳門，因為台灣是一個主權獨立的國家，簡言之，台灣跟對岸中國一邊一國，要分清楚。