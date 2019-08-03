影／蔡英文啟動熱氣球光雕晚會 成首個參加的現任總統

2019-08-03 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



熱氣球知本光雕音樂會今晚登場，總統蔡英文今天傍晚5點半到場，不僅放送卑南鄉公所準備的500條野餐地墊，蔡英文也與台東縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪、卑南鄉長許文獻共同為光雕音樂晚會啟動，蔡英文成台東舉辦熱氣球活動9年來，首位參加熱氣球光雕晚會的現任總統。

2019年台灣熱氣球嘉年華知本光雕音樂晚會，今天晚上7點在知本溫泉風景區熱鬧登場，下午4點不到，已有許多遊客在知本溪畔等候，蔡英文下午5點半抵達會場，先與卑南鄉長許文獻共同分送500條「幸福卑南」野餐墊，晚上6點在饒慶鈴等人陪同下走入光雕會場，受到現場群眾熱情歡呼「總統好」，蔡英文神情格外輕鬆愉悅。

饒慶鈴說，今天現場人非常多，感謝中央的支持，讓台東熱氣球走到第9年，今天晚上很榮幸，因為這是台東舉辦熱氣球活動9年來，迎來最重量級的貴賓，這是熱氣球光雕晚會首次有現任總統參加，祝福大家有個幸福快樂的夜晚。