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韓國瑜：別問政府為你做什麼 要問你為政府投給誰

影／蔡英文啟動熱氣球光雕晚會 成首個參加的現任總統

2019-08-03 19:31聯合報 記者羅紹平╱即時報導

熱氣球知本光雕音樂會今晚登場，總統蔡英文今天傍晚5點半到場，不僅放送卑南鄉公所準備的500條野餐地墊，蔡英文也與台東縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪、卑南鄉長許文獻共同為光雕音樂晚會啟動，蔡英文成台東舉辦熱氣球活動9年來，首位參加熱氣球光雕晚會的現任總統。

2019年台灣熱氣球嘉年華知本光雕音樂晚會，今天晚上7點在知本溫泉風景區熱鬧登場，下午4點不到，已有許多遊客在知本溪畔等候，蔡英文下午5點半抵達會場，先與卑南鄉長許文獻共同分送500條「幸福卑南」野餐墊，晚上6點在饒慶鈴等人陪同下走入光雕會場，受到現場群眾熱情歡呼「總統好」，蔡英文神情格外輕鬆愉悅。

饒慶鈴說，今天現場人非常多，感謝中央的支持，讓台東熱氣球走到第9年，今天晚上很榮幸，因為這是台東舉辦熱氣球活動9年來，迎來最重量級的貴賓，這是熱氣球光雕晚會首次有現任總統參加，祝福大家有個幸福快樂的夜晚。

蔡英文說，熱氣球是台東最受歡迎的活動，中央一定會努力，來協助台東繼續發展熱氣球成為台東知名的國際品牌，去年台灣的觀光客已達1100萬人，今年會繼繼努力，中央、地方一起協力，讓更多的觀光客來台灣來台東，享受這個美好的地方。

總統蔡英文今天傍晚到知本熱氣球雕音樂會場發送野餐地墊。記者羅紹平／攝影
總統蔡英文今天傍晚到知本熱氣球雕音樂會場發送野餐地墊。記者羅紹平／攝影
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總統蔡英文（左）今晚到知本熱氣球雕音樂會場，與立委劉櫂豪（左起）、台東縣長饒慶鈴...
總統蔡英文（左）今晚到知本熱氣球雕音樂會場，與立委劉櫂豪（左起）、台東縣長饒慶鈴、卑南鄉長許文獻啟動光雕音樂會。記者羅紹平／攝影
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總統蔡英文今晚到知本熱氣球雕音樂會場受到群眾熱情歡迎。記者羅紹平／攝影
總統蔡英文今晚到知本熱氣球雕音樂會場受到群眾熱情歡迎。記者羅紹平／攝影
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總統蔡英文今天傍晚到知本熱氣球雕音樂會場發送野餐地墊。記者羅紹平／攝影
總統蔡英文今天傍晚到知本熱氣球雕音樂會場發送野餐地墊。記者羅紹平／攝影
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熱氣球嘉年華台東蔡英文
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