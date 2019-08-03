小英訪渭水之丘取消 蔣渭水基金會：不想外界政治聯想

2019-08-03 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



總統蔡英文原訂明天上午到宜蘭渭水之丘（圖）致意，但因台北市長柯文哲周三宣布籌組台灣民眾黨，為避免外界有不必要的聯想，臨時取消行程。圖／報系資料照片 分享 facebook

總統蔡英文原訂明天上午到宜蘭渭水之丘致意，感謝蔣渭水對台灣民主的貢獻，但因台北市長柯文哲周三宣布籌組台灣民眾黨，為避免外界有不必要的聯想，臨時取消行程。對此，蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根受訪證實，他們不希望外界做過多政治聯想，「這個環節，我們也會主動提議不要去。」

蔣朝根表示，蔡總統到渭水之丘致意，並非基金會安排的，他們是收到通知；而柯市長一宣布組黨，市公所也立刻通知他們取消行程。原本基於禮貌，不管誰來致意，家屬都會前往；柯市長之前也曾到渭水之丘致意，但柯市長並未通知家屬，不然他們基於禮貌上也會到場。

蔣朝根說，柯市長組黨訊息傳出後，總統的行程很快就通知要取消，即使對方不取消，他們也覺得這個環節上非常不適宜，會主動提議取消。

近日有家屬個人意見在臉書、LINE上對話遭曝光，蔣朝根說，這要澄清與基金會立場完全無關，家屬是發表個人言論，未實際參與基金會任何運作。面對政治議題，基金會始終都很中性，致力於台灣1920至1930年代歷史文化的保存，基金會本意是如此，也不想捲入政治。

蔣朝根強調，希望大家不要去做過多聯想，基金會發表聲明，也非基於政治立場，他無奈表示，「我們不希望給外界做任何聯想」，本意是希望不要那麼政治化，而是著重文化工作，「都盡量朝文化走，但還是會被人家做文章。」