郭柯昨會面？郭台銘辦公室否認

2019-08-03 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘返台後未再公開露面，今傳出跟立法院前院長王金平會面，且見王金平之前，郭台銘昨天就和剛宣布籌組「台灣民眾黨」的台北市長柯文哲見面，郭已婉拒入黨，要以無黨籍參選總統。郭台銘辦公室隨後回應表示，有媒體報導昨日晚間郭台銘先生與柯市長見面ㄧ事，雙方沒有見面，目前為止都無規畫參選等事宜。

而記者詢問台北市府顧問蔡壁如時郭柯是否會面時，蔡說，要去了解一下。