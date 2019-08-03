台北市4年還530億元 柯文哲：把賺錢當成很重要的工作

2019-08-03 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天下午在造橋鄉利馬生活工坊與苗栗扶輪社座談，他提出台北市政經驗「把賺錢當成很重要工作」，與國民黨總統參選人高雄市長韓國瑜「台灣安全、人民有錢」競選主題互別苗頭，秘密包括利用各國網紅行銷小吃，還有5000人以上活動列管，大量小額消費「撈錢」，台北市4年就還530億元。

利馬生活工坊這場座談會，與會苗栗縣觀光協會前理事長江德利等人表示，大巨蛋案風波引發部分不友善企業等聯想，苗栗縣長徐耀昌因認為苗栗財政問題遭柯文哲消費，表態不歡迎柯文哲，及政府因應大陸限制自由行，採取補貼辦法，部分業者是燒錢，治標不治本，僅是移轉淡季，如果是政府領導人要如何解決。

柯文哲表示，大巨蛋案風波因不按圖施工引起，他沒有反商仇富，但攸關工安問題，不能當成兒戲，現在發生問題就要解決，他認為大巨蛋案把商場改成商辦，減少疏散人數，就解決一半，此外，忠孝東路下方有一條直通對面國父紀念館廣場逃生出口，就可以解決問題。

「台灣從來不是一個法治的國家，有關係的沒關係，沒關係的有關係」！柯文哲數次分享說，他入主市府第1年、第2年，BOT案掛點，第3年就衝到全台第1名，因為堅持法制、清廉，「是就是、不是就不是」，市政府沒有科長以上層級涉貪，外國廠商觀察到台北市政府乾淨，不用走後門，因此做生意最好，台北市的商機就來了。

柯文哲表示，台北市政府把賺錢當成很重要的工作，去年餐飲業逆勢成長10%，市府找來他及其他國家10名網紅，一桌小吃就有千萬人次點閱，很便宜的促銷，辦活動也要求在地化、國際化及產業化，5000人以上活動列管，1人只要消費1000元，大量小額消費就相當可觀。