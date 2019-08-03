馬英九走訪達娜伊谷生態園區 陸客搶合照

2019-08-03 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



八八風災重災區嘉義縣阿里山鄉山美村達娜伊谷自然生態園區，災後重建完成，保育鯝魚魚群又回來了，風華再現，每天入園遊客逾萬人，陸客團最多，比全鄉民5000多人還多，八八風災十周年前，前總統馬英九上午再度走訪，受陸客熱情歡迎，觀賞鄒族舞蹈結束，陸客紛紛搶著與馬合照，直說，馬很帥。

馬英九總統任內102年8月3日搭直升機視察達娜伊谷，稱讚八八風災重建奇蹟，隔6年同一天再度走訪，山美村走出八八風災陰霾，達娜伊谷園區以鯝魚生態保育馳名，是大阿里山最熱門景點，入園費只要百元，比阿里山森林遊樂區門票250元便宜一半以上，平日吸引50、60輛，假日多達60、70輛遊覽車造訪，陸客團最多，有時假日車陣綿延2公里，相當壯觀，

馬英九參觀達娜伊谷園區，觀看溪裡保育鯝魚魚群，觀賞鄒族舞蹈，享用鄒族風味餐，陸客看到馬英九意外驚呼，紛紛拿手機拍照，觀賞鄒族舞蹈，衝上前爭相與馬合照。

重建後的達娜伊谷如何吸引遊客？行政院重建會整合資源與縣府，完成達娜伊谷及福美吊橋重建，賞魚平台重新設置，輔導鄒族發揚傳統舞蹈歌唱表演，包括鯝魚導覽、鄒族舞蹈、吊橋風光成為遊客喜愛，觀光行程約40分，有傳統舞蹈、鯝魚生態保育區導覽、走福美及達娜伊谷吊橋，品味鄒族風味餐。