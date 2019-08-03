親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
韓國瑜力拚整合
特勤私菸案延燒
柯文哲組新政黨
時代力量鬧分歧
總統大選觀測站
政治
軍事
綜合

桃園爆滿支持者追韓國瑜 廟方主委驚：20年來最熱情的一次

我們與熊的距離 專家：即將面對有熊國

影／韓桃園9宮廟參香 鄭文燦排13個密集市政行程跑攤

2019-08-03 15:22聯合報 記者張弘昌╱即時報導

高雄市市長韓國瑜今天到桃園，到8個行政區9座宮廟參香，晚間在中壢公園與支持粉絲見面造勢，所到之處支持者高喊凍蒜，以挑戰態勢大軍前進桃園。桃園市長鄭文燦一如往常，在假日時段排滿13個市政行程，中午前已跑完6個，下午及晚上仍馬不停蹄接續7個活動及情人節音樂晚會行程。

桃園市長鄭文燦，今天中午到中壢區出席排訂好的6都電競爭霸賽行程。鄭文燦表示，今天總共有13個市政行程，從包括泰雅族感恩祭，到6都電競爭霸賽，還有綠色悠遊生活節，暑假兒童閱讀扎根活動，晚上還有一個七夕情人節的2個音樂會，今天還有國樂節開幕，其實還滿多的，今天早上到現在都馬不停蹄的跑，已經跑6個了，接下來還有7個。

媒體提問韓國瑜市長來桃園，好像要拚人氣。鄭文燦表示，韓現在已經獲得國民黨提名為總統候選人，桃園是6都之一，總統候選人來6都是很正常的，希望每一個候選人來了桃園，都能夠支持桃園的重大建設，讓桃園得到更大的發展力量。

針對韓國瑜在壽山巖談到，蔡總統執政3年來，人民有點失望，總統也覺得有點落寞。鄭文燦回應表示，在廟裏面祈福就是希望國家更好，不管哪一個政黨到宮廟參香，都是希望台灣要發展得更好，台灣能夠保有自由民主，以及經濟繁榮、社會多元，以這樣的一個價值當作出發點。

韓國瑜來桃園，警力大陣仗動員維持交通、現場秩序。鄭文燦表示，桃園市警察局局長陳國進有組成專案小組，特別針對韓市長每一個走訪廟宇的行程，還有最後一場在興仁親子公園造勢的行程，有特別做了維安跟交通的協助，因為他獲國民黨提名後首次來桃園，所以警方是非常的審慎處理。

市議員楊家俍談到，中壢興仁公園是一個很好看人氣的地方。鄭文燦表示，韓在每個縣市都會有泛藍的基本支持者。總統大選候選人陸續會產生，也會有很多競選活動，每一個候選人都應該要拿出最好的政見，拿出最佳的訴求，讓人民可以跟隨，可以支持，這是很基本的道理，「我把市政顧好，把桃園耕耘好，這就是我最好的助選方式」。

媒體提問鄭文燦，新北市長侯友宜，本來有安排合體活動，後來又取消了。鄭文燦表示，他跟侯有很好的溝通，也有很好的默契，同框的場合非常多，龜山的這個行程有電話討論過，因為行程有一點搭不在一起，所以我們決定取消，以後還會有很多同框的行程。

新北市與桃園市有一個合作平台，鄭文燦表示，這個平台主要是要共同解決問題，也共同創造出市民在跨縣市的領域，可以共同分享的建設，到目前為止平台互動都很良好，同框在未來還是會有很多的機會，不會因一次活動沒有同框就有什麼改變，其實我們兩個默契很好。

高雄市市長韓國瑜，今到桃園9處宮廟參香拜訪。桃園市市長鄭文燦表示，他今天也排13...
高雄市市長韓國瑜，今到桃園9處宮廟參香拜訪。桃園市市長鄭文燦表示，他今天也排13密集市政行程，要馬不停蹄的趕場跑基層，記者張弘昌／攝影
分享

鄭文燦韓國瑜
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

從「李榮浩楊丞琳的尶尬」 謝金河看美中台三角關係

2019-08-03 15:11

郭台銘和柯文哲怎麼合？他指關鍵在這道數學題

2019-08-03 14:45

宜蘭原安排蔡英文明訪渭水之丘 因柯文哲組黨取消

2019-08-03 14:05

台商資金回流破5000億 蘇貞昌報喜：提前達陣

2019-08-03 13:36

孫大千酸「背骨仔」 王丹回嗆10個字

2019-08-03 11:46

柯文哲組黨 王丹諷：這不叫超越藍綠叫「回收」

2019-08-03 10:42

謝龍介預言：柯文哲將提30席立委 主攻新潮流選區

2019-08-03 10:33

孫大千批王丹：沒勇氣回大陸搞革命 卻把別人推火坑

2019-08-03 08:04

「一邊一國」組黨大會 陳致中不到場

2019-08-02 23:55

游錫堃婉拒「一邊一國行動黨」黨魁 願與民進黨共榮辱

2019-08-02 23:45

基隆立委蔡適應拚連任 與青年談願景

2019-08-02 23:32

雲縣藍委2區人選 最快下周明朗

2019-08-02 23:28

「台灣民眾黨」黨名有變數？林濁水：內政部別搞小動作

2019-08-02 22:53

一邊一國黨勸進任黨魁 游錫堃：只能說抱歉

2019-08-02 22:53

任一邊一國行動黨黨魁？ 游錫堃臉書說「抱歉了」

2019-08-02 22:23

中共動作頻頻 蔡英文：中國企圖心不只台海在整個區域

2019-08-02 21:45

中國對港人最好方案 蔡英文：讓香港民主正常自然發展

2019-08-02 21:27

U值媒／柯P組黨，林昶佐退黨，政治意義是？

2019-08-02 18:37

蔡英文臉書嗆中方 不用等歷史證明就可說中國戰略錯誤

2019-08-02 18:15

國民黨批卓榮泰惡意操縱、模糊視聽、傳遞假訊息

2019-08-02 18:04

泛綠整合啟動 卓榮泰下周將與邱顯智會談

2019-08-02 18:02

大小綠談布局2020 卓榮泰：盡速與邱顯智會面

2019-08-02 17:43

經濟部「特急件」查時力立委 徐永明：應全院清查

2019-08-02 17:29

丈量李佳芬祖墳連摔2次 民俗專師驚：觸怒亡者引禍

2019-08-02 15:05

挖苦綠黨民調！他公布這民調 時力政黨支持度100％

2019-08-02 14:35

黨主席對談 徐永明：民進黨不應挾抗中大義迫小黨就範

2019-08-02 14:06

經濟部查時力補助案 李兆立：歡迎同一標準全院清查

2019-08-02 13:28

李佳芬娘家祖墳若違法至少罰3萬 恐須一年內遷葬

2019-08-02 12:37

曾銘宗爆：經濟部發文清查時力5立委申請補助案

2019-08-02 11:51

柯文哲組黨 蘇煥智：沒說清楚 比較接近「柯粉黨」

2019-08-01 14:16

影／郭台銘返台將見面談合作？柯文哲：等郭回來再說

2019-07-31 14:27

綠委怒嗆沒買免稅品 華航致歉「言語不夠精確」

2019-07-30 14:05

私菸案燒九天 華航資深員工：未來仍想為專機服務　

2019-07-30 09:09

學者：柯文哲可吸蔡英文的票 但撼動不了韓國瑜的票

2019-07-29 13:17

私菸案看台灣價值 蔡正元：蔡英文權貴吃香喝辣的價值

2019-07-28 12:56

私菸案調查無上限？費鴻泰：可能動搖民進黨統治基礎

2019-07-25 15:47

蔡清祥「挺」調查局辦國安局：無所謂辦大哥的事情

2019-07-24 16:31

韓國瑜爬樹防治登革熱：「上面洞很多，會有蚊子！」

2019-07-24 11:32

國安涉走私菸品 陳致中：是否有高層包庇應通通揪出

2019-07-23 12:12
看更多

熱門文章

【重磅快評】郭台銘幕僚搶戲了！韓國瑜、柯文哲傷腦筋 　

2019-08-02 18:03

韓郭合作幾乎絕望？邱毅說吳敦義的歷史定位就在這一人

2019-08-02 16:25

誰最接近總統標準？ 柯文哲秒答：郭台銘啊

2019-08-03 00:59

韓國瑜大選起跑日 郭台銘、王金平今會面

2019-08-03 00:47

柯文哲隨興組黨 蔡壁如爆：一頓飯後決定由她當發起人

2019-08-02 21:03

不滿柯文哲組台民黨 他提案：政黨名稱不應混淆歷史

2019-08-02 21:23

「柯組黨」這顆原子彈 龍介仙預言：這群人死定了

2019-08-03 10:00

華航調查報告出爐！機邊交貨始於2016年久安專案

2019-08-02 16:30

誰最接近下任台灣總統標準 柯文哲秒答：郭台銘啊

2019-08-02 23:01

傳馮世寬重出江湖 接任退輔會主委

2019-08-02 20:06

任一邊一國行動黨黨魁？ 游錫堃臉書說「抱歉了」

2019-08-02 22:23

觀察站／郭王會 國民黨憂心更分裂

2019-08-03 00:55

徐永明解析 從這點看出韓國瑜抗壓力嚴重不足

2019-08-02 23:53

國安局：76人涉案、共購買7977條免稅菸

2019-08-02 15:48

謝龍介：柯文哲向郭台銘叫牌「等到8月底」不然阿北就御駕親征

2019-08-03 09:49

林昶佐、洪慈庸完美跑位 牛煦庭：洪不退牽制了台民黨

2019-08-02 16:08

馬英九：韓、郭主張不完全一樣 但還是可以合作

2019-08-02 16:41

桃園爆滿支持者追韓 廟方主委驚：20年來最熱情的一次

2019-08-03 14:10

彰檢4名戰將調升 襄閱主任檢察官婉拒升官回任檢察官

2019-08-02 19:29

競選總統行程開跑 韓國瑜今搗桃園藍票倉要打響第一戰

2019-08-03 11:41

韓國瑜桃園造勢 首站「111號」龜山壽山巖湧現人潮

2019-08-03 10:42

扁：柯組黨時力最大受災戶 綠委過半「不可能的任務」

2019-08-02 20:20

國安局私菸案件檢討報告 一人最多買1037條

2019-08-02 16:04

影／向郭台銘喊話 馬英九：希望支持黨的團結

2019-08-02 16:32

柯談柔性政黨：就是允許雙重黨籍

2019-08-02 16:44

韓國瑜明啟動競選 傳郭台銘王金平「郭王會」

2019-08-02 19:50

為陳菊辯護？ 總統府：府秘書長不在特勤中心指揮體系

2019-08-02 17:20

「台灣民眾黨」黨名有變數？林濁水：內政部別搞小動作

2019-08-02 22:53

柯文哲問郭台銘海外資產 胡幼偉：柯文哲把郭董當小弟？

2019-08-03 09:36

柯文哲期待郭台銘 蔡英文：最好選擇還是蔡英文

2019-08-03 10:45

基隆議員張耿輝挺柯P打頭陣 宣布擬加入台灣民眾黨

2019-08-02 19:20

韓「誠心、耐心、信心」拚整合 起手式2大內憂

2019-08-03 00:43

私菸案 國安局清查：76人涉案

2019-08-03 00:26

新聞眼／「顧全大菊」 國安局自動轉彎？

2019-08-03 00:19

柯文哲稱「倉促起意」組黨 不少民代表態加入

2019-08-03 00:09

傳郭台銘、王金平今天見面 柯文哲反問記者：Are you sure？

2019-08-03 10:27

市長假日可競選？ 鄭文燦：韓以準總統候選人身分為主

2019-08-02 18:26

國安局督導總統府侍衛室 蔡英文：我交付的任務

2019-08-03 11:32

柯文哲組台灣民眾黨 台師大教授：提供另一種選擇

2019-08-03 09:20

影／郭台銘參選？ 南投鄉親冒雨連署大喊「郭董加油」

2019-08-02 18:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top