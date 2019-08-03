影／韓桃園9宮廟參香 鄭文燦排13個密集市政行程跑攤

2019-08-03 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



高雄市市長韓國瑜今天到桃園，到8個行政區9座宮廟參香，晚間在中壢公園與支持粉絲見面造勢，所到之處支持者高喊凍蒜，以挑戰態勢大軍前進桃園。桃園市長鄭文燦一如往常，在假日時段排滿13個市政行程，中午前已跑完6個，下午及晚上仍馬不停蹄接續7個活動及情人節音樂晚會行程。

桃園市長鄭文燦，今天中午到中壢區出席排訂好的6都電競爭霸賽行程。鄭文燦表示，今天總共有13個市政行程，從包括泰雅族感恩祭，到6都電競爭霸賽，還有綠色悠遊生活節，暑假兒童閱讀扎根活動，晚上還有一個七夕情人節的2個音樂會，今天還有國樂節開幕，其實還滿多的，今天早上到現在都馬不停蹄的跑，已經跑6個了，接下來還有7個。

媒體提問韓國瑜市長來桃園，好像要拚人氣。鄭文燦表示，韓現在已經獲得國民黨提名為總統候選人，桃園是6都之一，總統候選人來6都是很正常的，希望每一個候選人來了桃園，都能夠支持桃園的重大建設，讓桃園得到更大的發展力量。

針對韓國瑜在壽山巖談到，蔡總統執政3年來，人民有點失望，總統也覺得有點落寞。鄭文燦回應表示，在廟裏面祈福就是希望國家更好，不管哪一個政黨到宮廟參香，都是希望台灣要發展得更好，台灣能夠保有自由民主，以及經濟繁榮、社會多元，以這樣的一個價值當作出發點。

韓國瑜來桃園，警力大陣仗動員維持交通、現場秩序。鄭文燦表示，桃園市警察局局長陳國進有組成專案小組，特別針對韓市長每一個走訪廟宇的行程，還有最後一場在興仁親子公園造勢的行程，有特別做了維安跟交通的協助，因為他獲國民黨提名後首次來桃園，所以警方是非常的審慎處理。

市議員楊家俍談到，中壢興仁公園是一個很好看人氣的地方。鄭文燦表示，韓在每個縣市都會有泛藍的基本支持者。總統大選候選人陸續會產生，也會有很多競選活動，每一個候選人都應該要拿出最好的政見，拿出最佳的訴求，讓人民可以跟隨，可以支持，這是很基本的道理，「我把市政顧好，把桃園耕耘好，這就是我最好的助選方式」。

媒體提問鄭文燦，新北市長侯友宜，本來有安排合體活動，後來又取消了。鄭文燦表示，他跟侯有很好的溝通，也有很好的默契，同框的場合非常多，龜山的這個行程有電話討論過，因為行程有一點搭不在一起，所以我們決定取消，以後還會有很多同框的行程。